La verdad es que nuestro Reina Sofía no para de darnos alegrías, una detrás de otra, que yo creo que debe ser uno de los mejores hospitales de toda España, si no es el mejor. Y es que según han dicho esta semana, y que yo he leído en mi Día, ya se han hecho más de siete mil trasplantes, que se dice pronto, con lo que eso significa. Y es que eso significa que muchas personas han tenido una segunda oportunidad, una nueva vida, que se dice pronto, que hasta hace nada eso no pasaba y yo es de las cosas que más me han impresionado de los últimos años, vaya que sí. Habla esto de que la gente es buena, y tiene un corazón muy grande, y que cuando ya no están aquí, y ya no lo necesitan se lo dejan a otras personas para que puedan seguir viviendo, que no creo que haya cosa más bonita en la vida, pero bonita, que es como para sentirnos muy orgullosos. Que tendremos muchos defectos, que sí, que los tenemos, pero también tenemos nuestras cosas buenas, muy buenas, todos los cordobeses y los andaluces, y los españoles, que en determinados asuntos nos remangamos y no dudamos en ayudar al que tenemos al lado. Y es bonito que esto pase en un hospital que es de todos porque es público, que no le pide dinero a nadie y que siempre está para intentar curar a la gente, que nuestro Reina Sofía es un ejemplo de sanidad, que eso lo sabe todo el mundo, que menudos profesionales hay, de los mejores, y siempre dispuestos.

Hablando de nuevas vidas, aunque sea otro tipo de vida, la de nuestro equipo, que ha estrenado propietario, presidente, junta directiva y hasta espero que modales y maneras para hacer bien las cosas, que como estábamos no podíamos seguir de ninguna de las maneras. También espero que cambiemos puesto de clasificación, porque vaya tela. Yo, como se hace con los políticos cuando ganan las elecciones, les doy unos meses de confianza, de margen, hasta que vea como se manejan, que tampoco hay que empezar a dar leña desde el principio. Por el bien de todos, de la ciudad, espero que esta vez se haya acertado y que los nuevos no tengan nada que ver con los que se han ido, por la cuenta que nos trae. En fin, vida nueva, que es esa segunda oportunidad que a veces no tienes, por lo que sea, y como poco tienes que aprovecharla como mejor se pueda, vaya que no haya una tercera, que eso solo le pasa a los gatos.