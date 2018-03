Esta semana se ha hablado mucho de mujeres y es normal que suceda, porque se celebró su día el pasado día 8 y hubo un montón de manifestaciones y de cosas que nos contaron en mi Día, que no hay mejor periódico para estar enterado de todo. Yo la verdad es que entiendo que haya un día de las mujeres, que todavía las cosas no están como debieran, y eso lo sabemos todos, aunque muchos no quieran reconocerlo, por lo que sea, que todavía me cuesta entender.

Ahora se habla mucho de las feministas, para bien y para mal, que hay gente que no las entiende, cuando yo creo que llevan más razón que una santa, que varío hasta el dicho, para referirme a ellas. Y eso que yo creo que muchas mujeres de antes, por no decir la mayoría, eran feministas a su manera, y no sé si me estoy explicando. Porque fueron mujeres que vivieron muchas penurias y muchas cosas feas, por el tiempo que les tocó vivir y por ser mujeres, por las dos cosas, y aunque nunca se llamaran feministas se dejaron la vida y algo más para que sus hijos y, sobre todo, sus hijas no pasaran por lo que ellas habían pasado. Que eso yo lo he visto en más de una casa y en más de dos, que a su manera fueron mujeres guerreras en un mundo en el que los hombres mandábamos. Porque los hombres siempre hemos mandado, y eso lo sabe cualquiera, a pesar de todos esos chistes y esas cosas que se cuentan en las barras de los bares y creer lo contrario es no querer ver la realidad, que eso yo lo tengo más claro que el agua.

El jueves no dejamos que mi hermana hiciera nada de la casa y eso que ella se empeñó en seguir haciéndolo. Nos costó pero lo conseguimos. Eso sí, la tuvimos todo el día detrás diciéndonos cómo teníamos que hacerlo, una cosa, lo que yo les diga. Pero es que mi cuñado y yo teníamos claro que ese día era para ella. Lo que me di cuenta es de toda la faena que tiene a lo largo del día, tela marinera, y por eso me he propuesto ayudar en todo lo que pueda, que las mujeres se pasan el día trabajando, y las cosas se pueden hacer entre varios y cuestan menos. Es por sentido común y porque es lo justo, lo queramos o no. En fin, que lo que sería deseable es que las mujeres no tuvieran que volver a manifestarse ni a hacer huelgas porque tienen las mismas cosas que los hombres, eso es lo que debemos intentar entre todos y desde ya.