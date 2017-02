"Mi tecla es trabajar, callar y respetar"

El semblante de Luis Carrión al llegar a la sala de prensa de El Arcángel ya dejaba entrever el estado de ánimo en el que se encontraba tras la enésima derrota en casa. "Creo que hemos hecho mucho para conseguir algo más en este partido", se lamentó el técnico blanquiverde, que apuntó también que "era difícil jugar con el ambiente que había, a los jugadores les cuesta". El catalán mostró su parecer sobre las protestas organizadas por sectores de la afición contra la directiva. "Yo respeto a todo el mundo, pero creo que el ambiente perjudica al equipo", aseguró el preparador cordobesista, que opinó que era un día "para estar al lado de los jugadores y hay que alabar que se hayan dejado la vida. No creo que sea un equipo al que se le puedan achacar muchas cosas. Estoy seguro que trabajando así las cosas van a salir bien".

Carrión reconoció que la situación creada "no es bonita ni para el equipo ni para nadie" y reincidió en que "era muy difícil, muchas veces la afición lleva en volandas a su equipo y hoy era difícil". Pese a todo, quiso destacar que "los jugadores han dado la cara" y reiteró su postura respecto a las protestas: "Respeto esta situación pero yo intentaría apoyar a los jugadores porque si no la situación va a ir a peor. A mí que me digan lo que quieran pero habría que apoyar a los jugadores".

Al técnico del Córdoba se le notó también molesto con la jugada en la que Aguza terminó expulsado por cortar un contragolpe rival, pero quiso morderse la lengua: "Tampoco quiero hablar de lo que no tengo que hablar. Pero nos quedamos con diez y aún así el equipo más o menos juega. Pero en una acción que creo que es falta nos meten el gol y todo cambia. La expulsión es clave, pero no es expulsión".

Lo cierto es que más allá de la actuación arbitral, algo subjetivo, los números dictan que el Córdoba sólo ha hecho un gol en los últimos seis partidos de liga. "Eso es incontrolable, todos quieren meter gol, lo importante es generar las ocasiones. Otros días hemos generado menos. Con todo lo que había en contra hemos generado mucho por bandas, se han asociado bien los de dentro. No hemos estado acertados, pero algún día lo estaremos", opinó Carrión.

Ahora, el conjunto blanquiverde visita al sólido líder, el Levante, al que Carrión cree que "se le puede ganar como a todo equipo, por lo que hay que tratar de tener ánimo, yo el primero, porque estoy seguro de que vamos a competir y hacer las cosas bien".

Por último, cuando se le preguntó al técnico del Córdoba si temía que la directiva buscase de nuevo el cambio de entrenador como revulsivo, después de intentar dar con la tecla de la reacción de diversas maneras, Carrión espetó que "la tecla correcta no la sé, no es mi trabajo, yo controlo la parte deportiva; mi tecla es trabajar, callar y respetar a todo el mundo".