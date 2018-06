"No dejé de creer en ningún momento"

José Ramón Sandoval apareció en la sala de prensa acompañado de todo el cuerpo técnico y trabajadores del club, con los que quiso compartir la euforia de la permanencia en Segunda División. "Venía a una ciudad que lo quería y era mucho más fácil así. Gracias a toda la gente que veis detrás y más que se han quedado fuera. Sin levantarme muchas veces cuando me caía era más complicado. Esta gente es muy grande, todos han tirado del carro. No os podéis imaginar lo fácil que lo veía cuando tanta gente tiraba del carro", comentó el técnico en su primera alocución, para acto seguido dar las gracias a los medios de comunicación porque "todo ha sido facilidad desde que vine y el otro día en Reus vi a periodistas con lágrimas en los ojos cuando a mí también se me caían". Tampoco se quedaron sin elogios los aficionados, de los que Sandoval apuntó que "han demostrado un señorío y un saber ganar tremendo", por lo que cree que "esta afición se merece como mínimo la Segunda División". Y por último, se acordó de la directiva y la direccion deportiva. "No me puedo olvidar de Jesús León, que es más que un presidente porque es persona y tiene valores, además quiere mucho al club y a la ciudad y está haciendo un trabajo magnífico". De Oliver, Sandoval recordó que "fue el que me trajo".

Al ser preguntado por si creía desde el primer día en la salvación, el técnico fue tajante y aseguró que "en ningún momento dejé de creer, lo juro por mis hijas", pues "yo veía a los jugadores y no me he encontrado nunca un vestuario que quisiera tanto un objetivo, nadie pone una mala cara, todos ayudan". Lo que lamentó es que "sólo a Igor no le he podido dar minutos, pero se los merecía; ellos son los protagonistas pero se han dejado ayudar".

Sobre el gran partido que cuajó su equipo y si se esperaba superar con tanta contundencia al rival, el técnico apuntó que "ayer lo visualicé, no la cantidad de goles pero sí la forma de ganar". "Nunca te lo puedes imaginar tan perfecto pero este equipo ha hecho números de estar muy arriba", aseguró, recordando que "había jugadores devaluados que han estado a un gran nivel y ellos han dejado al Córdoba en Segunda", por lo que cree que "ahora será difícil atarlos a todos porque han demostrado que están por encima de esta categoría".

Sandoval también admitió entre la alegría que dirigir al CCF era algo que siempre quiso, pues su familia política es de Pozoblanco. "Sabía que había que venir sufriendo. Cuando me reuní con Oliver no se lo creía y al final le dijo a mi representante que lo había convencido", desveló el de Humanes, contento porque "con un equipo detrás queriendo todos lo mismo era posible, es fácil trabajar con esta gente".