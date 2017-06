Las cartas sobre la mesa

Aunque la temporada acaba de finalizar, el CCF debe darse prisa para atar sus primeras incorporaciones de cara al curso próximo. De momento las cartas están sobre la mesa. El club, a pesar de tener una base de jugadores -no todos los que tienen contrato van a seguir-, reforzará todas las zonas del campo. Eso sí, además de jugadores de cantera, como ya reconoció Luis Carrión en sala de prensa el pasado sábado, que contará con Marc Vito, Javi Galán, Esteve, Quiles, Jordi Ortega y Víctor Mena, la entidad quiere reforzar bien la parcela ofensiva, aunque sin descuidar la defensa y el centro del campo.

Con 15 jugadores con contrato en vigor tras las renovaciones de Markovic y Alfaro y el regreso de Abel Moreno y Borja Domínguez, a los que habrá que añadir los que subirán del filial, el club quiere dar un paso al frente en el mercado, a pesar de que aún no se ha fichado a ninguno. La portería está cubierta con Pawel y Marc Vito, aunque habrá que estar atento a la evolución del meta polaco y a su posible salida hacia Primera División. No obstante, la idea del club es ampliar la estancia del cancerbero más años en el conjunto blanquiverde. A falta de esa matiz, que puede ser importante a lo largo de este mercado, los ojos están puestos en la delantera, en la que sólo está Quiles tras acabar contrato tanto Rodri como Piovaccari. Aunque el italiano ha tendido algún puente para su continuidad, la idea del CCF está ahora mismo puesta en la opción de firmar a Ángel Rodríguez (Zaragoza), David Rodríguez (Alcorcón) o Jona (Albacete). El primero tiene ofertas del Leganés, aunque Osasuna parece que ha tomado la delantera en las últimas horas a pesar de que el Córdoba mantiene su elevada propuesta. Por otro lado, David Rodríguez ha sido tanteado por el Zaragoza, mientras que Jona, que sale del descendido UCAM, está pendiente de lo que haga el Albacete durante el play off de ascenso a Segunda División. Si los manchegos no subiesen, el ariete malagueño podría acercarse a El Arcángel.

La prioridad está en reforzar bien el ataque sin olvidar la defensa y el centro del campo

Aunque la referencia está en el ataque, el club no se olvida de la defensa ni el centro del campo. En la zaga, tras el adiós de Héctor Rodas, Samu y el más que posible de Bijimine, se cuenta ahora mismo con Antoñito, Deivid, Caro, Domingo Cisma y Abel Moreno, aunque éste último está más fuera que dentro. En el lateral diestro, Antoñito busca un compañero. Quini (Rayo Vallecano) es una de las opciones barajadas por la dirección deportiva para esta demarcación. Por otro lado, si Luso baja a la defensa, aún haría falta la contratación de otro jugador más. Menos problemas parece que hay en la izquierda, donde está Domingo Cisma y se quiere renovar a Mariano Bíttolo. Si éste no siguiese -escucha ofertas de Primera-, habría que acudir al mercado porque el lateral hispalense se perderá el primer tramo de competición por su lesión.

El centro del campo es la zona que más jugadores tiene ahora mismo. Al pivote maño se le añade Edu Ramos pero también están Caballero, Markovic y Borja Domínguez, con un pie fuera. A ellos se suman los canteranos Esteve y Jordi Ortega. También tiene atado a Sergio Aguza, según una cláusula de su contrato, mientras que trabaja en la renovación de Javi Lara, pieza básica en esta segunda vuelta para Carrión. No obstante, Alberto Martín, ex del Leganés, es una de las opciones barajadas. Eso sí, los costados, tras la marcha de Pedro Ríos, Juli o Bergdich, se han quedado más desguarnecidos. Con Alfaro, Guille Donoso y Javi Galán, el CCF tiene que mirar el mercado. Desde Elche apuntan a que el club ha tocado al excordobesista Pedro Sánchez. El extremo murciano ha vivido un mal año que ha acabado con el descenso del conjunto ilicitano.

Con dos meses por delante para que arranque la competición de nuevo en Segunda División, el club ya tiene las cartas sobre la mesa. Eso sí, no debe andarse con rodeos porque la afición está muy crispada con la mala gestión realizada durante este curso por la familia González. De momento toca esperar, aunque el proyecto, el primero de Alejandro González, que tiene que tener el objetivo del ascenso, algo que algunos jugadores ven necesario para incluso mantenerse en el equipo, debe arrancar lo antes posible. Ahora mismo las negociaciones siguen su puerto tras realizar ya las renovaciones de Markovic y Alfaro. ¿Qué será lo siguiente? ¿Un fichaje o una renovación? La incógnita debe resolverse pronto.