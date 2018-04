José Ramón Sandoval lamentó la derrota de su equipo en un duelo importante y reconoció que sus futbolistas no tuvieron la mejor tarde, aunque defendió su trabajo y apeló a la fe para las cinco jornadas que todavía restan para buscar la permanencia.

El técnico del Córdoba aseguró que no le sorprendió la puesta en escena de la Cultural. "Sabíamos la propuesta de fútbol del rival. En los primeros 15 minutos hemos estado bien. Dimos un paso adelante y hemos intentado que ellos no jugaran y las mejores ocasiones las hemos tenido nosotros. A raíz del gol, el equipo sabía que no se merecía perder, pero hemos perdido por momentos la presión", aseguró Sandoval.

"En la segunda parte hemos salido en buena condición y tuvimos la primera ocasión. Pero a partir de ahí el equipo no se ha encontrado. Metimos a Aguado para tener un poco el balón y para llegar a las ayudas", explicó el madrileño, cuestionado por la recuperación tras el descanso, aunque admitió que "hemos reaccionado un poco tarde y nos vamos con una derrota para casa pero esto no dice nada del trabajo intachable que está haciendo mi equipo". El de Humanes aseguró que ahora hay que "seguir teniendo fe y creyendo como lo estábamos haciendo antes del partido".

Sandoval achacó al primer tanto del rival el bajón del CCF, pues "el equipo tuvo personalidad en los primeros 15 minutos y su portero fue protagonista, pero el gol nos hizo mucho daño y dimos un paso atrás". El madrileño desveló que su idea era "presionar más arriba para que se equivocaran y atacar", si bien admitió que "no nos hemos encontrado y sólo con el corazón hemos metido atrás a la Cultural".

Además, lamentó el tanto invalidado en la acción de Quintanilla: "El gol que nos han anulado nos ha cortado las alas porque era en el momento justo para reaccionar. El gol ha llegado ya tarde para nuestra reacción". Sobre esa jugada polémica, Sandoval señaló que "es parte del fútbol y ahora no vamos a mover el resultado, lo que tenemos que hacer es aceptar la derrota. Esta vez se han equivocado en contra, aunque no hay que sacar de contexto esto".

Con todo, el preparador blanquiverde valoró que "el equipo en este bloque de cinco partido otra vez ha conseguido estar bien y tenemos que seguir la misma hoja de ruta. Hubiésesmos firmado estar a tres puntos faltando cinco partidos y jugárnosla con el Almería en casa. Ojalá así sea". Y es que a su entender "el partido no era un ultimátum; creo que la Cultural ha dado un paso importante pero quedan cinco partidos y tenemos que seguir con la misma fe y hacernos fuertes en casa. Sabíamos que esto no era fácil y ahora hay que seguir teniendo fe". El técnico tuvo además palabras de agradecimiento para la afición desplazada hasta León.