Movilizaciones de la sanidad, segundo aviso

Las masivas movilizaciones del sector de la sanidad del pasado domingo vuelven a encender la luz roja para la Junta de Andalucía. Independientemente de la mayor o menor razón de los manifestantes o de la Administración autonómica -hay datos para todo-, lo cierto es que se escucha un rumor de fondo que nos indica que algo no va bien en Andalucía y que el Ejecutivo de San Telmo, con su presidenta Susana Díaz a la cabeza, haría muy bien en tomar nota de este descontento que, aunque discretamente, no para de evidenciarse. Una buena prueba de que el malestar en nuestra sociedad va a más es que las manifestaciones del domingo, lejos de menguar en comparación con las celebradas semanas atrás, han aumentado considerablemente su impacto. De hecho, a las protestas de Granada, Málaga y Huelva se ha unido Sevilla, que fue el escenario de una protesta masiva que el Ejecutivo andaluz no debería desoír. Estamos ante un auténtico segundo aviso.

Como ha reconocido en alguna ocasión algún miembro del Gobierno autonómico, la sanidad no sería más que la punta del iceberg de un descontento mucho mayor que podría dar la cara en los próximos tiempos. De hecho, en la Junta se es consciente de la crisis larvada que existe en el sector de la educación, que sería incluso mucho más preocupante que la de la sanidad. El panorama en este campo es inquietante, con unos profesionales de la enseñanza cada vez más desmotivados y con unos pobres resultados en los rankings internacionales sobre calidad educativa.

Si tenemos en cuenta que sanidad y educación se consideran como los dos pilares fundamentales del Estado de bienestar y que la gestión de ambos están transferida a nuestra comunidad, podemos decir que la labor de la Junta empieza a rozar peligrosamente el descontento social. Cada vez resulta más claro que el Gobierno andaluz debe centrarse en mejorar la gestión en los aspectos más sensibles para la ciudadanía. La incertidumbre política no es buena consejera en una situación así. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, debe tomar cuanto antes una decisión sobre si va a optar a la Secretaría General del Partido Socialista, lo que sería absolutamente legítimo, o va a permanecer toda la legislatura al frente del Gobierno andaluz para desarrollar el programa de su partido en la comunidad. El tiempo pasa rápido y es necesario actuar cuanto antes o podríamos tener, como ha sucedido este domingo, nuevos avisos en las calles andaluzas.