La lotería de Navidad llega en pleno verano

Algunos todavía no han pisado la playa, pero el tiempo pasa tan rápido que dentro de nada estaremos comiendo el turrón. Si lo ven muy lejano, no hay más que echar un vistazo a la imagen que adjunta este texto en la que se anuncia la lotería de Navidad. El verano es una buena de época en las administraciones por aquello de que muchos turistas prefieren llevarse un décimo como recuerdo del destino elegido para el descanso. El marketing es sabio, aunque esta imagen no deja de ser curiosa cuando aún estamos a 40 grados.