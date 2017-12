El artículo 155

Del artículo 155 de la Constitución se podría tener cualquier opinión. Como es un artículo que reprime conductas de una comunidad autónoma que incumple obligaciones impuestas por la propia Constitución o por otras leyes, o si actúan atentando contra el interés general, los partidarios del buenismo, no tendrán del artículo buena opinión. Sin embargo, la necesidad de este artículo (copiado de la Constitución alemana) es evidente cuando están en juego intereses superiores, como es "la indisoluble unidad de la Nación española" y, como necesita para aprobarse de la mayoría absoluta del Senado y después de haberse producido el requerimiento, no atendido, al presidente de la comunidad autónoma, no se aplica a la ligera. Por eso, después de la declaración unilateral de independencia, el gobierno del PP se vio precisado a aplicarlo una vez cumplidos todos los requisitos exigibles.

Dicen las encuestas que la medida no va a beneficiar las perspectivas electorales del PP y en cambio sí que va a beneficiar a C's, que no quería saber nada, en principio, de su aplicación. Hoy sabremos si las encuestas han acertado o no. Cuando esos sondeos se realizaron, los encuestados no conocían el resultado de la aplicación del art. 155, porque hasta hace dos días, cuando ya no se podían realizar encuestas, la vicepresidenta del Gobierno no ha comparecido ante el Senado para comunicar a la Cámara los datos conocidos por la asunción por parte del Estado y sus funcionarios de la gestión de la Autonomía. Los resultados asombran: recorte de 5.500 millones de euros en los últimos 5 años del conjunto del gasto social; de ellos 1.000 millones de euros en Sanidad; gasto de un millón de euros en la "embajada" de Cataluña en EEUU. Porque todo el dinero disponible se empleaba en el discurso de independencia, lo que supuso gastar un 26% menos en Educación y en Sanidad y un 30 % menos en Asuntos Sociales. Informó también de la existencia de contratos vencidos y no renovados y el crecimiento en un 10 % de las listas de espera. Sin el art. 155 la espiral hubiese ido en aumento. Es claro, por tanto, que este artículo ha servido para mucho, o por lo menos para poner coto a un despilfarro que atenta al interés general de España y al particular de la Comunidad.

Esta noche se conocerán los resultados, pero continuarán las incógnitas respecto a si los soberanistas se ponen de acuerdo en su candidato a la presidencia. También si entre los constitucionalistas, Miguel Iceta, del PSC, apoya al más votado de entre ellos, de no ser él, aunque Pedro Sanchez asegura que sí. Pero ninguno de los dos ha dado pruebas de ser muy fiable.