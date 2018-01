Vaya semana rara de Reyes Magos que hemos tenido, por eso de todas las cabalgatas que han salido estos días, que desde el jueves no han parado de salir, que yo no sé como no se han vuelto locos los nenes con tanto jaleo y tanto horario. Lo importante es que los Reyes de verdad, los que van a nuestras casas, esos si se han mantenido firmes en sus horarios, que ya hubiera sido el relío padre. Como ya les conté, mi primo Ángel se volvió para Alemania, pero creo que vuelve para marzo o así, cuando arregle todo lo que tiene allí pendiente, porque se quiere instalar en Córdoba, y si puede ser en el barrio mucho mejor, que los días que estuvo se lo pasó en grande. Tiene mi primo unos detalles que no se pueden imaginar, de verdad, de los que te ponen la piel de gallina, en serio, que el tío cogió y antes de irse encargó regalos de Reyes para todo el mundo. Una radio me dejó a mí, de las buenas, con sus auriculares y todo, que se oye de maravilla, que parece que el locutor te está hablando en la oreja, una cosa, lo que yo les diga. Y a mi hermana un pañuelo la mar de elegante y una colección de cuchillos a mi cuñado, que cortan una cosa mala, en fin, a todos, que a detalles no hay quien le gane. La verdad es que si yo manejara dinero haría lo mismo, lo tengo clarísimo, que me encanta regalar y que me regalen, pero claro, yo no puedo, porque no me alcanza, y demasiado con el detallito que he encargado para mi hermana y para Soraya, que ya he acabado con el presupuesto de este mes.

Mi primo Ángel ha comenzado el año con un gran propósito, pero grande verdad, cambiar de vida, ya ves tú, y la verdad es que a mí me da mucha envidia, que aunque estoy contento con lo que soy y con lo que tengo, muchas veces pienso en qué podría haber hecho de haberlo intentado, y no sé si me estoy explicando. La verdad es que me da un poco de miedo pensar esas cosas porque creo que ya no hay tiempo para ser de otra manera, o es lo que yo me digo para no intentarlo, que también podría ser, que no digo yo lo contrario. Pues copiando a mi primo, yo me he propuesto para este nuevo año intentar ser mejor con todo el mundo, que si estamos aquí dos o tres días, o los que sean, que por lo menos los disfrutemos como se merecen, y no creo que sea un mal propósito. En fin, que a lo mejor es poco para algunos, pero yo creo que es mucho, que las cosas que no se pagan son las que más valen y las que más merecen la pena, aunque, como lo otro, puede que lo diga para consolarme de que estoy tieso. Pues hasta el domingo que viene, espero que los Reyes se hayan portado de lujo con todos ustedes.