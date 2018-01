La puerta continúa abierta

Y la ventana invernal de fichajes se cerró, aunque no para el Córdoba a pesar de haber sido uno de los grandes animadores con una quincena de operaciones (nueve altas y seis bajas). Porque el club blanquiverde apurará en los próximos días el mercado de agentes libres para poner la guinda a una plantilla reconstruida casi a la mitad pese a las limitaciones del tope salarial marcado por la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Un mediocentro defensivo, tras la frustrada intentona por el espanyolista Marc Roca, y un lateral izquierdo son las posiciones pendientes de un último esfuerzo en un club que se guarda dos fichas libres.

Había advertido Luis Oliver que los últimos días del mercado serían frenéticos, sobre todo porque el Córdoba iba contrarreloj tras haber perdido las primeras tres semanas de enero con el cambio de propiedad. Pero la astucia y eficacia del director general deportivo terminaron provocando una cascada de fichajes –más otros intentos que no cuajaron– que cambian por completo la fisonomía de la plantilla para las 18 jornadas finales del campeonato.

Salvo la portería, aunque hubo dudas hasta el final, el club ha renovado todas sus líneas, dejando una plantilla con 23 profesionales a los que hay que sumar Alberto Quiles y Eneko Jauregi, dos de los refuerzos que tendrán ficha del filial, aunque serán uno más a las órdenes de Jorge Romero. Del segundo equipo también han promocionado en los últimos meses Víctor Mena, Álvaro Aguado y Waldo, si bien su futuro ahora queda en duda y en manos del técnico.

Pero ojo que todavía pueden ser más los que lleguen, pues como advirtió Oliver en una de sus comparecencias de ayer, el Córdoba apurará los próximos días el mercado de agentes libres, aunque eso no provocará ninguna salida más del plantel. Esta situación señala directamente al internacional camerunés, nacionalizado francés –jugó con el combinado bleu hasta sub 23–, Franck-Yves Bambock, que el martes llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el Sparta de Rotterdam. El mediocentro, más físico que técnico, militó hasta el pasado verano en el Huesca tras criarse en el PSG, pero su aventura en la Eredivisie no ha sido del todo satisfactoria, participando en sólo un partido con el primer equipo, más otros cinco en el filial, de la Tweede Divisie.

A la espera de una última sorpresa en las próximas horas, Oliver ya se sacó un as de la manga durante la jornada final del mercado de invierno: el uruguayo Bruno Montelongo. El director general deportivo conoce a la perfección a un interior diestro al que ya fichó hace un año para el Extremadura, donde logró la salvación en Segunda B. Ahora, su reto es mayor, pues pasa por echar un cable para evitar la caída a ese pozo de los blanquiverdes.

Montelongo fue el único refuerzo que no trabajó ayer con el grupo, por lo que su estreno será en Montecastillo. Sí lo hicieron los ya presentados Narváez y Reyes, sin duda los hombres llamados a dar un importante salto de calidad al frente ofensivo del equipo, y los otros seis futbolistas que también lucieron por primera vez la blanquiverde ayer. De ellos, sólo el central Aythami, que llega tras rescindir en Las Palmas, lo hizo siendo ya jugador del CCF, pues los otros cinco se oficializaron ya por la tarde: los también centrales Jesús Valentín (Zaragoza) y Álex Quintanilla (sin equipo), el volante Quim Araujo (Albacete) y los delanteros Quiles (repescado del UCAM) y Jauregi (cedido por el Cádiz tras ficharlo de la Real Sociedad).