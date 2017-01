El drama de la segunda parte

Es un mal endémico que el Córdoba no sabe manejar. De poco sirve el discurso semanal de apelar al trabajo para mejorar. Cuanto antes se asuma que el conjunto blanquiverde es frágil de carácter, más cerca se estará de la solución. El propio Carrión lo reconoció en la sala de prensa, pues no es casualidad que siempre se manejen mal las rentas. Tampoco es casualidad que el equipo arranque un partido con cierto vigor, se ponga por delante y acabe tirando por la borda esa ventaja por no saber manejarla.

Pocas sensaciones positivas desprende el Córdoba, que ayer se puso por delante en un buen primer cuarto de hora, pero que a partir de ahí se deshizo como un azucarillo. Y es que cuando el marcador sonríe, la ansiedad por ganar aparece y las consignas del técnico caen en saco roto. Y eso que Carrión ayer intentó que su equipo jugase más junto alineando un doble pivote con claro carácter defensivo y descolgando tan solo a Javi Lara como enganche con Rodri.

Pero ni así funciona, porque el equipo se hunde en su portería y cede la iniciativa al rival de manera flagrante. Se echa en falta un líder dentro del campo que dé un paso al frente cuando los demás se descomponen. Y para colmo desde el banquillo no llegan soluciones con los cambios. Un panorama totalmente desolador.