Focalizar y no perder energía

El Córdoba vuelve a ver factible la permanencia, pero es consciente del grado de dificultad del reto que tiene entre manos. Con la moral por las nubes después de los dos últimos triunfos -y por cómo llegaron- y su reflejo en la clasificación, y motivadísimo por el incondicional apoyo de la afición, el equipo blanquiverde vuelve a estar obligado a ganar esta tarde para dar continuidad a su remontada, dado que los resultados de sus rivales directos ayer han vuelto a estirar la distancia a diez puntos. Pero no será fácil superar a un Lugo que siempre ha dado la cara en El Arcángel -quizás no con un llenazo como el que se espera hoy- y mira de frente a unos puestos de play off a los que se ha vuelto a reenganchar tras dejar atrás una sequía de más de un mes. Porque, por muchas cuentas que ahora se puedan hacer, en el vestuario sólo hay ojos para la cita de hoy ante los gallegos, y eso es lo que de verdad importa. Porque focalizar es la mejor forma de no perder energía en condicionales que luego pueden llegar a rozar la absurdez, el primer paso para saber que el camino por recorrer aún esconde trampas y obstáculos que sólo podrán ser superados desde el esfuerzo.

Después de tirar por el desagüe un puñado de estadísticas negativas en las dos últimas semanas, el CCF quiere más. Con esa inercia ganadora que le había sido esquiva desde el inicio de la campaña, los blanquiverdes saben que el partido de hoy (como antes lo fueron otros) puede marcar el resto del ejercicio... para bien o para mal, que dice el himno hecho liturgia. Conseguir una tercera victoria del tirón abriría de par en par las puertas de la ilusión, dentro y fuera de un vestuario que con la llegada de José Ramón Sandoval ha recuperado la autoestima y empieza a dar su verdadera medida. Porque tras recortar la distancia con la permanencia, que hoy se ve a diez puntos tras el arranque de la jornada por la victoria del Nàstic en Granada y el empate del Alcorcón, y parafraseando al técnico de Humanes, ya parece que llueve menos. El equipo está en el camino correcto y con 13 paradas aún por recorrer para hacer realidad lo que hace sólo 20 días se veía como un milagro al filo de lo imposible.

Pero la reacción, global y en los dos últimos partidos, remontados con todo en contra, y los parones de otros compañeros de viaje en el vagón de cola de la clasificación han puesto al Córdoba ante un escenario difícil de imaginar. Eso sí, hoy no hay lugar para ábacos ni calculadoras, exclusivamente para un Lugo que ya de por sí presenta una amenaza muy seria. El cuadro rojiblanco aparecerá en El Arcángel, que por cuarta cita consecutiva se ha quedado sin papel y apunta a un llenazo, siendo el octavo mejor visitante de la categoría de plata y con las opciones intactas de pelear por un play off con el que ha convivido desde el comienzo del curso. Su última alegría en casa ante el Granada ha devuelto a los gallegos la calma que una crisis de cinco citas sin ganar había enterrado, y eso los convierte en más peligrosos. Aunque más allá del respeto, la clave es el CCF.

Y la versión que hoy pueda sacar de sus hombres un Sandoval que está obligado, por cuarta fecha consecutiva, a agitar su once inicial. La grave lesión muscular de Javi Lara, que prácticamente dice adiós a lo que resta de temporada, invita a un cambio en la medular, la zona clave a controlar visto el potencial que la escuadra lucense atesora en esa demarcación. Pero precisamente ahí, y pese a que Quim Araujo sigue fuera al no estar al cien por cien, el técnico tiene mimbres para elegir y construir un partido de un perfil u otro. Con todo, Aguado se perfila como recambio natural y prácticamente la única novedad de un equipo que arriba ha encontrado su sitio con las conexiones Narváez-Alfaro-Guardiola -ojo a la opción, cada vez más próxima, de Reyes- y que podrá contar con un Jovanovic que forzará al límite mostrando su compromiso con el proyecto de un Córdoba que se prepara para emprender la carrera, pero que sabe que lo principal ahora es afianzar los primeros pasos dados.