"Defendimos con poca intensidad"

Luis Carrión reconoció la inferioridad de su equipo ante el Getafe y lamentó que "en los tramos en los que hemos estado mal hemos sido poco contundentes y ellos han sido superiores". El técnico del Córdoba recordó los errores que costaron los goles: "El segundo gol es un balón que podemos despejar y al final se convierte en gol. El primero es una falta después de una pérdida nuestra". De esas acciones, el preparador catalán sacó la conclusión de que su equipo defendió "con poca intensidad", aunque pese a todo vio "tramos en los que hemos estado mejor, pero otros en los que hemos estado mal y nos han hecho mucho daño".

Carrión ya sabía que "el Getafe es un equipo que concede poco. Hemos llegado dos o tres veces y no son demasiadas, aunque han sido claras". Con todo, el técnico sabe que en la pegada su equipo también tiene que mejorar y "no tener tanto el balón para nada; hay que ser más profundos y es algo que tenemos que mejorar, aun sabiendo que ellos son buenos en defensa".

Cuestionado por el origen de los problemas de su equipo, Carrión no quiso excluir ningún factor. "Cuando un equipo está abajo el problema es de todo. Varios equipos que en teoría no estaban para descender están ahí y en esas situaciones cuesta más salir. Los jugadores se ven en una situación en la que no pensaban que iban a estar", razonó, y ahora "no queda más que trabajar para mejorar lo que se ha hecho mal. Hay que saber que quedan cinco partidos y tenemos tres en casa. Por eso hay que levantarse ya".

Sobre ese partido del próximo sábado, Carrión no eludió su importancia y desveló que el Reus es un rival al que "hemos ido viendo mucho y jugando en casa tenemos que ganar". Eso sí, el preparador blanquiverde recordó que "tenemos que hacer cosas bien para ello porque los puntos no caen del cielo, pero sobre todo mejorar en la contundencia en ambas áreas".

Sobre su situación personal, Carrión echó balones fuera y aseguró que se veía con fuerzas para salvar al equipo. "Si no me veo yo con fuerza qué van a pensar los jugadores", espetó, para después asegurar que "hay que ser optimistas, ver lo que hemos hecho mal y tratar de mejorar para el próximo partido. Tenemos que pensar en el Reus e ir a sumar de tres en tres". El técnico catalán recordó que "tenemos que ganar en casa, donde tenemos tres partidos y probablemente si ganamos esos partidos estaremos fuera de los puestos de descenso", aunque también señaló la necesidad de "ir partido a partido y primero toca el Reus".

Por último, cuestionado por el numeroso desplazamiento de seguidores blanquiverdes hasta Getafe, Luis Carrión mandó "un mensaje de agradecimiento por el desplazamiento, porque tenemos muy buena afición. No puedo decir mucho más, estando todos juntos será más fácil sacar esta situación adelante".