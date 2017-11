Casi 900 mujeres cuentan en Córdoba con protección policial

Casi 900 mujeres -895 en concreto- cuentan este año en la provincia de Córdoba con protección policial activa contra su presunto maltratador, tal y como informó ayer el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, según los datos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad. En este sistema están integrados la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales de 28 municipios cordobeses. "Son ocho menos que en el mismo periodo del año pasado", puntualizó. Primo Jurado avanzó que entre estas víctimas hay 23 menores de 18 años. "De esas 895 mujeres, una de las víctimas presenta riesgo extremo se sufrir una agresión; siete, riesgo alto; 97 riesgo medio; y el resto bajo o no apreciado", detalló el subdelegado del Gobierno, quien añadió que como consecuencia de estas órdenes de protección se ha procedido a la detención de 505 personas en 2017.

"En lo que llevamos de año se han producido un total de 709 llamadas al 016 denunciando alguna situación de malos tratos. De este total, 516 correspondían a denuncias presentadas por la propia víctima, mientras que el resto correspondió a familiares, a personas allegadas o testigos de incidentes", informó Primo Jurado. También refirió que se han contabilizado un total de 860 denuncias por violencia de género frente a las 787 del año pasado, lo que se traduce en palabras del subdelegado "en un índice alentador, ya que las víctimas toman cada vez más concienciación de su situación, la hacen visible y la sacan del ámbito privado para dar el paso a la hora de interponer una denuncia".

Por otro lado, 242 internos cumplen condena en centros penitenciarios por este tipo de delito, de los que 55 participan en el Programa de Rehabilitación a Agresores puesto en marcha por el Ministerio del Interior. "Esta cifra de participación es baja dado que el programa es voluntario y se imparte durante un año, por lo que el recluso debe estar un año en la misma cárcel, circunstancia que a veces no ocurre dada la movilidad de los presos por distintas cárceles. No obstante, la principal causa de que haya una cifra tan baja de internos que no han participado en este programa se debe a que "no han reconocido el daño que han hecho a la víctima", explicó la coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación, Marián Aguilar. Según destacó, entre los agresores que aceptan participar en dicho programa de carácter voluntario "solo un 15% reincide en este tipo de delito, frente al 70% de reincidencia de los que no lo realizan".

"Uno de los datos más preocupantes que arroja la violencia de género en Córdoba es que un tercio de los jóvenes no consideran todavía que el control de sus parejas sea un síntoma que puede desembocar en maltrato", lamentó Primo Jurado, quien insistió en que continuar formando y educando contra la violencia de género a los menores es fundamental a la hora de luchar contra "esta lacra social". Al respecto, señaló que son ya 140 los centros escolares adheridos al Plan Director para la Convivencia y Seguridad Escolar. El plan comenzó con 70 colegios adheridos y son ya 140 a los que se les imparte este año charlas sobre violencia contra la mujer, además de a 35 asociaciones de padres y madres de alumnos (ampas), charlas que son impartidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Es importante este programa precisamente porque, según datos del Observatorio sobre la Mujer, el 33% de los adolescentes no identifica los comportamientos de control como maltrato, de lo que se deduce que existe una falta de percepción de lo que es violencia machista", insistió. "El perfil de los agresores ha cambiado en los últimos años, ahora también hay adolescentes ", subrayó Aguilar. "No obstante, la educación y la formación contra la violencia de género no debe de ser sólo en los colegios, también en las familias y en toda la sociedad en general", relató el subdelegado del Gobierno.

Primo Jurado destacó "los recursos que el Gobierno pone a disposición de las víctimas, según los cuales" se contabilizan en lo que va del año un total de 197 mujeres que hacen uso del Servicio Telefónico de Atención y Protección (Servicio Atenpro), mientras que en la instalación de pulseras a agresores se contabilizan un total de 122, de la cuales 13 están activas en la actualidad. Y, según también informó, el número de mujeres perceptoras de la Renta Activa de Inserción (RAI), una ayuda extraordinaria para personas con necesidades especiales, se sitúa en 532. En el caso de las víctimas de violencia de género extranjeras en Córdoba, el Gobierno ha concedido autorización de residencia temporal a tres mujeres.

El subdelegado detalló además que ya son 28 los municipios de la provincia los que se han sumado al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género. "Este sistema se engloba en los acuerdos de colaboración entre los distintos ayuntamientos españoles y el Ministerio del Interior para la integración de los cuerpos de Policía Local en este sistema de vigilancia de los distintos casos que se puedan detectar", puntualizó Primo Jurado, quien detalló que en toda Andalucía hay 146 ayuntamientos adheridos. Primo Jurado y Aguilar animaron a las víctimas o a cualquier otra persona a denunciar situaciones de maltrato. "Las víctimas deben saber que no están solas", dijo Aguilar.