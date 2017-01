Salir a las seisUn modelo europeo que no casa con Córdoba

Una propuesta deseada, pero difícil de cumplir. Acabar la jornada laboral a las seis de la tarde pasa por ser un objetivo que sólo se pueden permitir, en las actuales circunstancias, los funcionarios y aquéllos que trabajan en oficinas, entre pocos sectores más de España y, menos de Córdoba. Acabar la jornada laboral a las 18:00 se ha convertido en reto por parte del Ministerio de Empleo, cuya cartera posee la onubense Fátima Báñez. Para conseguir la puesta en marcha de este horario laboral en España, Báñez ya reconoció en diciembre del año pasado la necesidad de alcanzar un pacto político y social. Sin embargo, el anuncio ya cuenta con el rechazo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que, tras la intervención de Báñez remitió una nota en la que aseguró que la conciliación y la racionalización de la jornada laboral "es un concepto que va más allá de los horarios de cierre". Es más, indicó que para muchos sectores, empresas y ramas de actividad, "un horario uniforme iría en detrimento de las necesidades de trabajadores, consumidores, empresarios y sociedad y afectaría a la competitividad de las empresas".

Pues bien, la aplicación de este horario en al actual mercado laboral requiere también un cambio de concepto y en el propio desarrollo del trabajo. Y mucho más aún, en ciudades como Córdoba, donde el sector servicios prima y, mucho, frente al industrial. A esto hay que sumar el propio ritmo cultural, la concepción del tiempo, su distribución, y también el hecho meteorológico. A nadie se le escapa cómo son los veranos en Córdoba y tampoco el hecho social, de que antes de las 21:00 pocos son los que, por ejemplo, pueden o quieren cenar. Así, son dos los factores que condicionan fuertemente la medida propuesta por el Gobierno de Rajoy: la necesidad de cambiar los hábitos ciudadanos y el clima de ciudades como Córdoba. Sea como fuere y a la espera de que llegue ese pacto político -incluido en el pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos-, en Córdoba las opiniones por, el momento, no son muy alentadoras en el sector servicios y tampoco en el del comercio, que va más allá. "Tengo serias dudas de que -este horario- encaje en nuestro modo de vida y creo que la aplicación es complicada". Es lo que sostiene el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, quien anota que la "mejor forma de conciliar es evitar la apertura de los domingos y los festivos, además de regularizar los horarios comerciales". A su juicio, con este intento de establecer estos horarios laborales en el Gobierno central "colisionan dos lenguajes distintos el de liberalizar los horarios de apertura en festivos, por una parte, y salir a las 18:00, por otra". Bados asegura también que aplicar este horario en el comercio de cercanía en la capital "es imposible", un hecho al que hay que incluir "la cuestión cultural y los hábitos de vida de Córdoba". Bados hace hincapié en "la cuestión climática" en una ciudad como Córdoba y sus "elevadas temperaturas". Así, recuerda que desde el comercio ya se planteó abrir en verano a las 19:00, una opción que no prosperó.

Hay sectores que sí podrían asumirlo, como la construcción o la industria"

El pilar fundamental de la economía cordobesa es, sin duda, el turismo. De él se benefician los hoteles y los restaurantes, sectores en los que el cambio propuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy tienen una especial importancia; no obstante, los hoteles funcionan las 24 horas del día y en ellos se trabaja a turnos. "Tendremos que readaptar nuestros horarios", considera el coordinador de Córdoba Apetece, Alberto Rosales, quien recuerda que en el caso de la hostelería "trabajamos cuando la gente descansa y no trabaja". Una posibilidad que Rosales reseña si este horario se implanta es la de, por ejemplo, "abrir antes y ofrecer comidas más ligeras", por aquello de acercarse también al ritmo europeo, en el que las comidas de trabajo o el tiempo del que disponen sus empleados para ello apenas alcanza la hora de duración. No obstante, señala también que "el clima te condiciona", al menos, en Córdoba. "Si el objetivo es conciliar la vida familiar con el trabajo, habrá que readaptar nuestros horarios", insiste, al tiempo que recuerda que todo dependerá "de la época del año y del tipo de turismo". También Rosales alude al factor social y cómo esta reorganización de horarios laborales pueda ser adoptado por la población. A su juicio, "la sociedad tendrá también que madurar y debatir" la aplicación de estos horarios.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Córdoba (Hostecor), Francisco de la Torre, coincide con Rosales en el hecho de que en este sector se trabaja cuando la mayor parte de los empleados descansan. "Nos dedicamos a dar servicios cuando el resto se encuentra de ocio", sostiene. Para De la Torre, al sector de la hostelería esta resignación de horarios "no nos repercutiría laboralmente, ya que continuaríamos con nuestro trabajo". Es más, pone en duda que este tipo de horarios pueda aplicarse en el comercio "porque los establecimientos no van a cerrar a las seis de la tarde", asegura. Laboralmente, insiste el presidente de Hostecor, la propuesta del Ministerio de Empleo "no va a afectar al comercio ni tampoco a la hostelería".

La visión que ofrece la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) al respecto es pesimista, a tenor de las declaraciones que realiza a el Día su director del Área Jurídico-Laboral, Antonio Arroyo: "Entiendo que adaptar el horario de todas las empresas, sean del sector que sean, para que los trabajadores salgan del trabajo a las 18:00 es muy complicado en nuestra provincia". No obstante, asegura que "es cierto que hay sectores que sí podrían asumirlo, como la industria, la construcción o la Administración Pública". Sin embargo, Arroyo incide en que "también es cierto que en otros sectores, el sector servicios en general -comercio, hostelería, transporte-, esta pretensión se haría prácticamente inviable". Así, para este dirigente de la Confederación de Empresarios de Córdoba "deben de ser cada uno de los sectores, a través de la negociación colectiva, los que adapten sus horarios en la medida de sus posibilidades y se deben obviar medidas impuestas de manera general, ya que podrían provocar situaciones no deseables para las empresas y para el empleo".

Todo hace indicar, por tanto, que la jornada laboral propuesta por el Gobierno central es un objetivo deseado por la mayoría de los sectores económicos, pero que, a día de hoy, se llevaría a la práctica con serias dificultades, especialmente en el comercio, donde las grandes cadenas de distribución tendrían que dar el primer paso. Un horario del que, en estas circunstancias, sólo podrían disfrutar funcionarios, personal de oficinas y empleados industriales. A ello se une el clima, que deja en entredicho un modelo europeo que no casa bien con los hábitos de una ciudad con tantas horas del sol.