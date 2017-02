Ganemos aboga por que Capitulares sea semipeatonal de forma temporal

Un día más, las opiniones sobre el futuro del tráfico en la calle Capitulares se siguen sucediendo sin que el Ayuntamiento haya definido aún cuál será el plan que se aplique, una vez que se han concluido las obras. Ayer le tocó el turno al grupo municipal de Ganemos Córdoba, que defiende que la peatonalización o semipeatonalización de la calle Capitulares "debería de haber tenido un proceso participado" donde contar "con todas las voces, sobre todo la de los residentes, principales afectados en el nuevo trazado de tráfico". Por ello, "Ganemos Córdoba reclama la constitución de la comisión de accesibilidad al Casco Histórico para tomar una decisión definitiva al futuro de Capitulares", tal y como demando el portavoz de la formación verde, Rafael Blázquez.

"La peatonalización no es el marco ideal en el que nos habría gustado que se finalizasen las obras en Capitulares" insistió Blázquez. "Nosotros apostamos por la peatonalización en sentido global, queremos reducir el tráfico rodado no sólo en el casco histórico, sino en toda la ciudad. Sin embargo en este caso ha faltado un proceso participado por lo que creemos que lo más oportuno es abrir el tráfico sólo para residentes de manera temporal, tal y como reclama el Consejo de Distrito y el Consejo del Movimiento Ciudadano hasta que se tome una decisión definitiva", sentenció el portavoz de Ganemos Córdoba. Blázquez insistió en que "es la Comisión de Accesibilidad al Casco Histórico el foro donde se debe tomar esa decisión definitiva debatiendo y consensuando cuál debe ser el plan más idóneo" e incidió en que su grupo lamenta que dicha comisión no se reúna desde 2009. En esta línea reclamó la celebración del foro "con la mayor celeridad para que podamos trabajar en una peatonalización total".

Los vecinos desean que la vía sea semipeatonal para que no se impida la movilidad en la zona

Para Ganemos Córdoba "la semipeatonalización de la calle Capitulares es una opción temporal para darnos un margen de tiempo y analizar cómo el volumen de tráfico pueda afectar a las calles implicadas y acordar un plan de tráfico que perjudique lo menos posible a los residentes". "Nos preocupa también el efecto en las calles de salida a la zona norte de la ciudad, como por ejemplo la calle La Palma", insistió el portavoz de Ganemos Córdoba.

La opinión de la formación verde llega después de que los vecinos del Casco Histórico defendieran que no quieren la peatonalización total de la calle. La junta directiva de la Asociación Vecinal Centro Histórico pidió hace unos días que se busque "un equilibrio" entre residentes, comerciantes y usuarios de esta zona de la ciudad y que se "facilite la movilidad" a los vecinos retomando la propuesta inicial, es decir, que se pueda tener una salida tanto al Sur por San Fernando como al Norte por Carbonell y Morand. El colectivo aseguró que "desde el comienzo de la planificación de la reforma hubo unanimidad sin ambages entre afectados y el equipo de gobierno, Junta y Consejo de Distrito, así como con los partidos políticos con representación municipal, sobre la necesidad de la conservación de la doble salida norte y sur para los residentes, usuarios autorizados y transporte público, evitando convertirlo en la ratonera que supondría tener una única salida". La junta directiva de la asociación vecinal insistió en que la accesibilidad "es necesaria y vital para poder realizar nuestra vida cotidiana, ya sea para ir a trabajar, llevar a un familiar a la estación o ir al centro de salud o en so de urgencia". Además, lo consideraron "esencial" para que "los cordobeses y administrados puedan acudir a cualquier trámite al Ayuntamiento". De momento y a la espera de la decisión definitiva, Movilidad se reunió el pasado viernes con el Consejo del Movimiento Ciudadano, que pidieron su semipeatonalización.