La Agrupación de Cofradías inicia hoy el montaje de la carrera oficial

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba tiene previsto iniciar hoy el montaje de la carrera oficial de la Semana Santa 2018, según confirmó ayer el presidente del colectivo cofrade, Francisco Gómez Sanmiguel. "En principio, si lloviera la empresa encargada de hacerlo también nos ha dicho que empezarán a montarla", detalló Gómez Sanmiguel. Este año, como novedad, es la propia Agrupación de Hermandades y Cofradías la que se encarga de ese montaje que por segundo año se lleva a cabo en el entorno de la Mezquita-Catedral. Hasta el momento, ese trabajo había correspondido al Ayuntamiento, aunque el pasado año, el colectivo cofrade ya montó la parte de carrera oficial que correspondía al Patio de los Naranjos. No obstante, todo lo que se haga este año al respecto estará supervisado por el Consistorio.

El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías explicó a el Día que esta medida es fruto "de un planteamiento que nos hizo [el edil de Seguridad Ciudadana] Emilio Aumente; nos detalló que la licitación de obras menores en el Ayuntamiento conlleva unos periodos de tiempo que no permitían esa facilidad o libertad de movimiento al propio Ayuntamiento, entonces se nos planteó que lo hiciéramos nosotros porque no tenemos que cubrir esos tiempos y directamente encargar el trabajo, no hace falta ese requerimiento temporal que sí necesita el Ayuntamiento". Posteriormente, como también indicó Aumente, y como ya ocurrió el pasado año tras el montaje en el Patio de los Naranjos, el Consistorio y la Agrupación firmarán una addenda al convenio que tienen suscrito en el que ajustarán lo invertido en el montaje de la carrera oficial por parte del colectivo.

Gómez Sanmiguel ya detalló a este periódico que "se han introducido ajustes en aquellos pequeños desajustes que pudiera haber habido el año pasado en la carrera oficia; se ha realizado un plano nuevo en el que se ha reducido el tamaño de los palcos, se ha modificado la posición de las sillas para que la carrera oficial quede a ambos lados arropada por el público y se ha mejorado la seguridad acortándola 50 metros para evitar el tapón que se producía en la calle Cardenal González, entre otras medidas".

También relató que los cambios en la carrera oficial van a continuar. "El último año que tuvimos la carrera oficial en las Tendillas también hubo cambios y eso que en esa zona llevaba décadas y aún así se le hacían continuos cambios, por lo que no podemos pretender que en uno o dos años la nueva carrera oficial salga perfecta". "Tendremos que seguir ajustando cosas y tardaremos un tiempo en que todo quede perfectamente acoplado. Lógicamente trabajamos para que sea en el menor tiempo posible", puntualizó el máximo responsable de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.

Gómez Sanmiguel insistió en que la carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral es tan segura "que ya la están copiando otras ciudades, como Sevilla", puntualizó.