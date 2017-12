No es que me guste la política, que me gusta, y mucho, me encanta, hablarla, discutirla, posicionarme, enfrentarme, siempre desde el respeto, por supuesto, es que la entiendo como un elemento esencial para el desarrollo y evolución de cualquier sociedad, si pretende cumplir con su primera definición académica: conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Yo añadiría, si me lo permiten, pacíficamente y en libertad. La política, entendida como servicio público, yo no la entiendo ni concibo de otra manera, es la que propicia que evolucionemos, que nos gobernemos según así considere la mayoría, respetando nuestras libertades y derechos, y recordándonos nuestras obligaciones, porque todos los ciudadanos, de un modo u otro, tenemos obligaciones, también. Hablo de Democracia, claro, que la política ha de garantizar, velar, promocionar y mimar. Lo otro, llámese como se llame, venga de venga, es otra cosa, póngale usted el nombre, no es política. Entendiendo la política como un elemento fundamental de nuestras vidas, de nuestra sociedad, jamás podré comprender a todos aquellos que se empeñan en difamarla, ensuciarla, menospreciarla o ridiculizarla, porque esa estrategia, perversa y habitualmente malintencionada, se vuelve contra todos nosotros tarde o temprano. Contra todos, sin excepción. Soy de los que piensan, fíjese usted, que hay que dignificar la política y, por tanto, hay que dignificar a quienes la ejercen: los políticos. No hablemos de esa entelequia que es "la clase política" que no la humaniza, que la deja sin rostro, sin alma. Hablemos de los hombres y mujeres que la ejercen, desde los más diferentes posicionamientos ideológicos, y a los que considero en su inmensa mayoría honestos, comprometidos y trabajadores. Sí, me ha escuchado bien. Y sí, claro que he oído hablar de los casos de corrupción y que afectan a todos los partidos políticos, claro que sí, pero eso no cambia ni mengua mi concepción de la política y de quienes la ejercen. Porque lo queramos o no, los corruptos siguen siendo una casi insignificante proporción del total, le pido que haga la cuenta.

Si aplicásemos ese "todos son unos chorizos" a los diferentes ámbitos sociales, deberíamos dar por supuesto que todos los sacerdotes son unos pederastas, todos los futbolistas unos defraudadores de impuestos, todos los médicos unos negligentes, todos los mecánicos, taxistas o fontaneros unos ladrones y todos los hombres unos machistas que maltratan y asesinan a las mujeres, y no, no es el caso, porque afortunadamente hablamos de excepcionalidades. Que retumban mucho, que cuentan con gran espacio y eco en los medios, claro, y es lógico que suceda, ya que los políticos se ocupan de algo muy preciado, de eso que llamamos lo público, lo común, lo que es de todos. Por eso no puedo entender, no me cabe en la cabeza, ese permanente empeño por menospreciar la política y, sobre todo, a sus representantes. Algo que saben muy bien, porque lo están padeciendo en sus propias carnes, los que fueran presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Porque a diferencia de otros supuestos casos de corrupción, no se les juzga por desviar dinero a paraísos fiscales, por haber metido la mano en la caja, por financiar ilegalmente a su partido, por áticos o por sobres, no. Se les juzga por la validez o no de una tramitación administrativa. Queramos o no, el saco no puede ser el mismo para unos y otros. Ni todo ni todos caben.

Dignificar la política, también, ahora que llegan las elecciones en Catalunya. Tal vez no estaríamos en el último peldaño de la insensatez si se hubiera tenido más en cuenta la política, que es palabra y oído y nunca silencio e ignorancia. Si quienes tendrían que haber interpretado y apostado por la política no hubieran optado por la distancia y el enfrentamiento estoy completamente seguro de que ahora estaríamos en otra situación, en otro peldaño, completamente diferente. Y es que si todos no son unos corruptos, tampoco todos los políticos cuentan con el talento mínimo exigido. Pero ésa es otra cuestión, que como la otra también se resuelve en las urnas. No han estado a la altura requerida, no han sido capaces de ofrecer alternativas o soluciones porque sencillamente no han sabido ni querido dialogar. Tal vez no lo hayan intentado, por una simple estrategia electoralista. Por todo esto, me encantaría que el 21D fuera una auténtica lección de Democracia, así como el regreso de la dignidad política a Catalunya, para así volver a pisar el peldaño de la cordura.