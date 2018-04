El ciclo de Música Antigua homenajea a las mujeres compositoras e intérpretes

La vigésimo segunda edición del ciclo de Música Antigua Ciudad de las Tres Culturas incluirá seis conciertos que girarán en torno a la mujer como compositora e intérprete, un papel que no se ha reflejado en los manuales de historia de la música. El programa, que se desarrollará del 19 al 28 de abril, contará con la participación de Veterum Musicae, Ensemble Andalusí de Tetuán, Aquel Trovar, el Dúo Sara Ruiz-Johanna Rose, Alia Música y CordoBaroque Ensemble. Las actuaciones, organizadas por el Ayuntamiento, se celebrarán en la Sala Orive a las 20:30 con entrada libre.

La programación se abrirá el día 19 con un concierto de Veterum Musicae, que presentará un programa titulado Mujeres en las tres culturas, que nace con el objeto de visibilizar la figura femenina y sus diversas facetas en la música del mundo antiguo. "Lo hace a través de las voces inconfundibles de tres mujeres de hoy que toman el testigo de las mujeres del pasado para traer hasta nosotros sus historias, sus pensamientos, sus inquietudes, la manera en que fueron vistas y en que ellas se vieron a sí mismas y al mundo que habitaron", indican las notas al programa. Así, las componentes del grupo Ángeles Núñez, Imán Kandoussi y Lucía Marsella se convierten así en mensajeras de las mujeres de las tres culturas y "las traen de nuevo al presente para que su legado y su memoria sigan vivos a través de sus voces".

El control del hombre de la voz femenina ha sido un 'continuum' en la tradición occidental

El día 20 será el turno del Ensemble Andalusí de Tetuán, que surge a finales del año 2000 por impulso de la Orquesta Andalusí de Tetuán y que interpretará un programa titulado Romance andalusí y Moaxaja & Zejel.

El sábado 21 el grupo cordobés Aquel Trovar será el protagonista del ciclo con Cantar sola y Voces de mujer en la lírica tradicional renacentista. "Nuestro recital recoge, junto a las bellísimas piezas de mujeres de nuestros cancioneros, danzas instrumentales renacentistas cuyos títulos (probablemente alusivos a sus coreografías) remiten también a figuras femeninas: Pavana y Gallarda La Dona, Baja Danza La Magdalena", entre otras, señalan las notas al programa. Heredero de Cinco siglos, el grupo interpretará un programa dedicado a canciones de los siglos XV y XVI herederas de la tradición de la Cantiga de Amigo medieval en el que se incluyen composiciones como A los baños del amor, So el encina, Fonte frida, Llueve menudico, No pueden dormir mis ojos o Meu naranjedo non te fruta.

El protagonismo femenino en esta vigésimo segunda edición será más patente el día 26 con la actuación del Dúo Sara Ruiz-Johanna Rose, que presentará un recital denominado Las hijas de Mr. de Saint Colombe y Música para dos violas da gamba en la Europa barroca. "El recital se presenta como una libre recreación de lo que pudo ser una reunión musical cualquiera de las hermanas Saint-Colombe, hijas del compositor e intérprete Monsieur de Saint Colombe y virtuosas del instrumento", explican las notas al programa. Dicho encuentro, que recorre las páginas de la literatura francesa, inglesa y alemana de la época para esta singular formación, "pasa de la natural y espontánea interpretación de la música del padre y hermano de las gambistas, hasta la virtuosa lectura de una division de Simpson, pasando por otras obras de la literatura inglesa para dos violas, que causó admiración en los gambistas franceses, la sorpresa ante el nuevo estilo creado en Alemania por autores como Schafrath, y un espectacular final donde las dos hermanas improvisan sobre las Folías del gran Marin Marais, compositor y violagambista de Luis XIV y sobresaliente alumno de Mr. de Saint Colombe, posiblemente compañero musical de las hermanas en más de una ocasión".

Otro grupo formado íntegramente por mujeres, Alia Música, llegará a la Sala Orive el viernes 27 con el repertorio Secreta Mulierum. El grupo se creó en 1985 para el estudio e interpretación de la música de la Edad Media, basándose en sus propios análisis y en las aportaciones de la musicología más reciente sobre estos repertorios. Así, la formación explica que en los manuales de historia de la música la mujer no ha existido, "se le ha negado sistemáticamente su faceta de compositora, o sencillamente ha pasado a engrosar las filas de los anónimos, aunque las evidencias demuestran que la mujer también utilizó la música como medio de expresión". Esto es, "en la Edad Media las mujeres no solo pudieron disfrutar de la música escuchándola, sino practicándola como compositoras, cantantes o instrumentistas".

El control de los hombres de la voz femenina "ha sido un continuum, no solo en la tradición de raíz judeoecristiana, sino en la occidental en su conjunto; pero también hay testimonios que informan del protagonismo femenino en la Iglesia". El programa que presentará Alia Música está basado en el códice hallado en el monasterio de monjas cistercienses de Las Huelgas (Burgos) y se completa con piezas de otros códices muy significativos del Ars Antiqua.

Cerrará el ciclo CordoBaroque Ensemble el día 28 con El sueño de las hadas, canciones y danzas de Henry Purcell en torno al Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. La formación nació en 2017 y tiene su origen en la Orquesta Barroca del Conservatorio Profesional Músico Ziryab, que desde 2010 ha reunido con gran acogida y éxito de público a profesores y alumnos de ese centro.