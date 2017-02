El Arcángel sigue de rebajas

No hay manera. Ni el primer equipo ni el filial. El fútbol este año en Córdoba es un auténtico tormento que semanalmente reparte una nueva ración de miseria a orillas del Guadalquivir. Desde el 24 de septiembre no se saborea un triunfo liguero del primer equipo blanquiverde ante su gente. Los fieles que acuden a los duelos del Córdoba B tampoco pueden presumir demasiado, porque desde el 4 de diciembre sólo acumulan decepciones. La temporada para la afición cordobesista se ha convertido en una auténtico vía crucis cuyo final se adivina todavía lejano. Y lo vivido ayer, en una fría mañana de febrero en El Arcángel, no fue más que un capítulo más del descalabro en el que se está transformando esta temporada. De camino al estadio, entre la algarabía del mercadillo, se cantaban a grito las mejores ofertas, precios de ocasión para todos los públicos. Pero las mejores rebajas siguen estando en El Arcángel, el estadio no el centro comercial, donde todo aquel que llega de fuera encuentra lo que necesita en forma de puntos. Ayer fue el Villanovense, un aspirante a luchar por el ascenso que acumulaba seis semanas sin ganar, el que curó sus males en el coliseo ribereño. Porque no hay mal que 100 años dure y que El Arcángel no cure. Todos menos el propio, que amenaza con llevarse por delante todo lo que huela a blanco y verde.

Ya son cinco los partidos que acumula el Córdoba B sin conocer la victoria, un pobre bagaje que sólo se sostiene por el bajísimo ritmo de puntuación de los conjuntos que luchan en la zona baja de la tabla por eludir un descenso que por nivel merecerían algunos más de los cuatro equipos que lo sufrirán al final del curso. En el choque de ayer, el filial blanquiverde se dio de bruces contra un equipo sólido, que se sacudió la presión de su mala dinámica con seguridad defensiva y fe en la victoria, que luchó unido cuando llegaron las dificultades en el tramo final, que jugó, en definitiva, como un equipo y que se llevó de El Arcángel tres merecidos puntos.

Los cordobesistas encerraron al final a su rival, pero no estuvieron finos en el remate

Desde los primeros compases el duelo quedó rápidamente retratado. El Villanovense, vertical y ambicioso, buscó la portería de Marc Vito sin disimulo. No necesitaron demasiada elaboración los hombres de Manolo Sanlúcar para hacer daño al filial blanquiverde por los costados, con Mustapha y Andújar muy activos. Tras un par de sustos en área propia, el filial pudo adelantarse al cuarto de hora, cuando Soler remató de manera acrobática un saque de esquina de José Antonio González, pero Wilfred reaccionó con una gran parada. Acto seguido, fue Mustapha el que de nuevo desbordó a Leto y estrelló el balón en el poste tras ganarle la partida a Marc Vito, que estuvo muy lento en la salida.

Sin el control del balón, el filial pasó a ser un equipo frágil y con nula capacidad para intimidar al rival, más allá de un par de escarceos en solitario de David Moreno y Moha Traoré, abortados por la defensa del Villanovense. A la media hora, el conjunto de Villanueva de la Serena volvió a rondar el gol, con un gran disparo de Jesús Rubio que Marc Vito sacó a córner. Era cuestión de tiempo que el rival plasmase su superioridad frente al Córdoba B y el tanto llegó antes del descanso, cuando Pajuelo dejó boquiabiertos a todos los presentes con un fortísimo y lejano disparo que clavó en la escuadra de la meta blanquiverde. Quedó helado el cuadro de Losada, que antes del descanso fue incapaz de reaccionar e incluso pudo encajar el segundo en sendos acercamientos de Andújar y Valverde.

En el segundo tiempo, el Villanovense perdió buena parte de su valentía, aunque tuvo la habilidad de manejar el partido sin demasiados agobios en el primer cuarto de hora. De hecho, fueron los serones los que pudieron sentenciar pasada la hora de juego, en una pérdida del Córdoba B en la salida de balón. Carlos Fernández se plantó ante Marc Vito y el arquero sacó a córner el disparo seco del punta. Reaccionó el filial a base de carácter y en sendas internadas de Javi Galán y Sebas Moyano se llegó a pedir -con más corazón que razón- penalti. Losada agitó su equipo y con la entrada de Samu el equipo ganó mucha profundidad por la banda izquierda. Por ahí llegaron las mejores ocasiones de los blanquiverdes en el tramo final, con Moha Traoré como principal protagonista. De manera progresiva los cordobesistas encerraron a su rival, pero el acierto no aparecía en el momento final. Con el final acechando, José Antonio González disparó alto dentro del área tras una buena asistencia de Javi Galán. Y ya en el descuento, Moha Traoré resolvió sin acierto un mano a mano ante Wilfred. Si usted tiene un problema, sea cual sea, acuda a El Arcángel porque seguramente sepan ayudarle a superarlo.