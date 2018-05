"Tenemos que ser conscientes de que nos queda una bala y hay que ganar como sea; no podemos depender de otros resultados". Álex Vallejo, un hombre coherente, de pies en el suelo, transmitió ayer el sentir del vestuario del Córdoba de cara al encuentro "vital" del domingo ante el Almería. Después de la primera sesión de trabajo semanal con vistas al fin de semana, el mediocentro se apresuró a dejar a un lado su mayor o menor participación en el equipo, porque lo importante ahora es "ganar en casa y no podemos pensar en otra cosa".

Vallejo no ocultó que las sensaciones en el grupo ahora son "diferentes" tras sorprender a Vallecas, un escenario al que el Córdoba llegó con un aire "pesimista, siendo un poco realista", por todo lo que conllevaba medirse al líder, el Rayo Vallecano, en su feudo. Pero los blanquiverdes, con una lección de entereza y un buen partido suyo, ganaron. Y eso, al margen de multiplicar las opciones de conseguir el objetivo, permiten ahora al vitoriano pelear un sitio en el once con Edu Ramos, disponible al cumplir ya su partido de sanción.

Pero como quiera que lo personal está en un segundo plano, pues "ahora jugar o no es lo de menos" porque "todos queremos salvarnos, olvidarnos de este año tan complicado y pensar en el siguiente para que sea diferente", Vallejo mira el futuro con moderado optimismo, disfrazado de realismo. El pivote advierte que ante el Almería tocará vivir "un partido largo, que nadie piense que se va a resultar en el minuto 20; será de un marcador ajustado hasta el 90 porque el Almería es un equipo al que cuesta mucho hacerle goles, pero jugando en casa hay que salir a ganar desde el minuto 1". "Hay que controlar nuestra portería, pero hay que ganar porque no nos queda otra opción", insistió.

Álex Vallejo está preparado para un final de infarto, pues a su juicio "al final la salvación va a ser cosa de uno o dos puntos", sobre todo por la cantidad de equipos que hay metidos en el lío, desde el Barcelona B al Albacete para un total de siete. Pero mira de frente a la cita con el Almería, definitiva a pesar de que "nosotros tenemos que normalizar el partido".

Algo que no debe hacer la afición, cuyo papel se antoja fundamental para dejar la victoria en casa: "Que la gente esté enganchada hace mucho, porque en el momento en que el equipo está atascado, hace que tires para adelante. No se puede dejar nada para luego, y nosotros tenemos que morir en el campo. Ellos saben también que es el partido final y hay que dejarlo todo en el campo".

Porque superar a un Almería recuperado desde la llegada de Fran Fernández no será fácil, pues puede venir "a defender su portería y jugar a la contra, nosotros lo hacemos también". Pero eso debe quedar en un segundo plano, ya que "tenemos que pensar que jugamos en casa y no podemos dejar nada en el tintero". Sería, sin duda, la mejor manera de acercar el éxito.