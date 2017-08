"Estoy en el mejor momento de mi carrera". Sergi Guardiola fue el protagonista ayer en la sala de prensa de El Arcángel. El delantero jumillano, que se enroló este verano con el CCF tras rescindir su contrato con el Granada, se sintió "bien" en su estreno como titular ante el Cádiz.

No fue el mejor debut porque los gaditanos se llevaron los tres puntos del estadio ribereño pero "eso ya es pasado". "Vimos el partido y los errores que tuvimos", pero eso no ha hecho ninguna mella en el vestuario cordobesista, que "está muy bien y con muchas ganas de que llegue el viernes para jugar en Albacete y cambiar esa dinámica".

Sobre la posible similitud de estilos entre el cuadro amarillo y el próximo rival de los cordobesistas, Guardiola cree que "el Cádiz es diferente porque tiene bandas muy rápidas y saben a lo que juegan". No obstante, sí dejó claro que el CCF será fiel a su estilo, ya que "tenemos un sistema de juego que no vamos a cambiar en Albacete". La verdad es que durante la pretemporada le muy bien el 4-3-3 pero el pasado sábado el temprano tanto del Cádiz hizo que Carrión variase pasada la media hora de juego el sistema y apostase por un 4-4-2 tras dar entrada a Jona por Joao Afonso.

También habló de su regreso a Segunda División, "una categoría muy competida". Luego se centró en el plano personal. "Me estoy sintiendo bien, en la ciudad y con el equipo", apuntó el ariete nacido en Manacor aunque criado desde los tres años en Jumilla. Aunque parecía que Jona tenía la vitola de titular, sus buenos números en pretemporada, en los que anotó seis tantos, le valieron para ganarse la confianza de Carrión. "Estoy muy contento por eso, esto no ha hecho nada más que empezar y hay que seguir", afirmó Sergi Guardiola. De hecho, reconoció que "siempre intento hacer mi trabajo, como delantero tengo que correr y hacer goles", pero fue sincero y no siente más responsabilidad por ser el máximo goleador durante el periodo de preparación: "Es simplemente hacer mi trabajo". Ante el Cádiz, el exjugador del Murcia, jugó sólo de inicio en punta, aunque luego lo hizo con Jona, que "fue diferente porque él me quitaba más trabajo con los centrales y me dejaba más libertad a mí". Además, comentó que "estoy acostumbrado a jugar con uno o dos arriba". También aclaró que su posición natural es la de delantero centro: "Siempre he jugado de nueve, aunque en muchas ocasiones lo he hecho tirado a banda". "Me siento cómodo arriba y no me importa dónde jugar", apuntó el ariete cordobesista. De hecho, afirmó que "hay que hacer lo que el míster pida, que presionemos arriba y vayamos a por el rival".

Su llegada a Córdoba también ha hecho que ahora mismo viva "el mejor momento de su carrera. Me encuentro muy bien". Por otro lado, comentó que "quise venir aquí porque me gustó la propuesta. Fue todo fácil".

Por último, Guardiola se centró de nuevo en la cita del viernes ante el Albacete, en la que "hay que intentar conseguir los tres puntos y seguir paso a paso".