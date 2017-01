El interés, en varios focos

El Córdoba partirá a primera hora de la tarde hacia Gerona con la intención de enterrar el disgusto copero del miércoles, cuya recuperación anímica todo el mundo espera que haya sido "rápida porque porque lo que pasa ayer ya no vale". Pero antes tiene que resolver aún un par de dudas que tienen en vilo a Luis Carrión. Héctor Rodas arrastra problemas musculares en el cuádriceps y hoy se someterá a una prueba definitiva, aunque parece difícil su concurso ante el actual segundo clasificado de la categoría. Por su parte, el club espera la llegada del tránsfer internacional de Javi Lara para poder formalizar su inscripción, paso previo para que el hasta ahora único fichaje invernal esté a total disposición de un técnico que ya ha visto satisfechas sus peticiones con un jugador que "nos puede dar cosas diferentes"... Y que deja la plantilla con hasta ocho mediocentros, un overbooking que no preocupa al entrenador catalán, que si algo tiene claro es que pondrá "como pueda en el campo al que rinda mejor".

Ausente en la Copa del Rey ante el Alcorcón, Rodas ya trabajó el jueves con el recuperador Javi Poveda -también lo hizo Domingo Cisma, aunque el sevillano está apto, según confirmó Carrión en su habitual comparecencia prepartido- y ayer siguió ejercitándose de manera personalizada en la primera de las dos sesiones a puerta cerrada previas al choque ante el Girona. Hoy será el día clave para saber si el valenciano puede viajar a tierras catalanas, pues se probará y será el cuerpo técnico con la valoración de los médicos y el propio jugador el que determine si está disponible para jugar mañana. El central tiene molestias en el cuádriceps de su pierna derecha que, sin ser rotura, sí le impiden un golpeo natural, lo que dificulta aún más su presencia ante la invitación a "la precaución".

También está en entredicho la participación de Javi Lara, aunque en el caso del mediapunta por un motivo diferente. Al haber jugado hasta diciembre en la Super Liga de la India, el CCF necesita el tránsfer internacional para formalizar su inscripción federativa. Ayer hubo importantes avances y todo indica que hoy quedará resuelto para que el jugador entre en la nómina de Carrión, que será el que tenga la última palabra con un fichaje que se incorporó el jueves al vestuario cordobesista.

Sin embargo, eso no impide que el técnico blanquiverde sepa perfectamente lo que puede aportar al equipo, dado que "siempre" ha sido de su agrado. De hecho, ese aspecto, su "personalidad" y la voluntad del futbolista por vestir la camiseta del Córdoba -"sé de las ganas que tenía de venir y eso para mí es lo más importante, porque me han ofrecido jugadores que ya en verano tuvieron ofertas y se decantaron por otros clubes similares y eso ya me echa para atrás"- han sido fundamentales para su regreso a la que fue su casa hasta hace una década.

Ahora, Carrión sólo le pide que "sea uno más y trabaje" para ganarse un puesto entre la amplísima nómina de mediocentros con los que cuenta, que asciende a ocho tras la promoción reciente de Esteve y la recuperación de Markovic, a los que hay que sumar un Juli que viene actuando más como volante que extremo. "Esto aumenta la competencia", advierte el catalán, que "sólo" promete que pondrá "al mejor, al que rinda mejor", pues "en el filial ya jugué el play off con cinco mediocentros en diferentes posiciones y siempre trato de poner a los mejores como pueda en el campo".

Queda por ver cómo cuadra ese puzle el preparador cordobesista, al que se le vio contento porque desde el principio pidió refuerzos que "igualaran o mejoraran lo que hay y nos dieran cosas diferentes, y Javi reúne esos dos requisitos". Con todo, la primera piedra que hay que poner no depende exclusivamente del Córdoba, que desde el miércoles está haciendo todo lo posible para poner en manos de Luis Carrión al primer fichaje de este mercado de invierno que a buen seguro traerá algún regalo más al equipo.