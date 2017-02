Rodri da el susto por un fuerte golpe en el tobillo

La vuelta al trabajo del CCF, tras la jornada de descanso del pasado martes, trajo un gran sobresalto cuando Rodri tuvo que retirarse de la sesión por un fuerte golpe en el tobillo.

El delantero soriano, que se perdió por sanción el compromiso del pasado sábado en el Anxo Carro ante el Lugo, se mostró muy participativo en el arranque del entreno. Sin embargo, en una acción del mismo, cayó sobre el verde de la instalación del Camino de Carbonell. Con gestos de dolor, el ex del Valladolid fue tratado en el tobillo de su pierna izquierda por el fisioterapeuta del club, Tochu Sánchez, ya que el doctor Javier Bejarano, en ese momento, se encontraba haciéndole pruebas a Jonathan Bijimine. Tras unos diez minutos de tratamiento y la colocación de un vendaje, el máximo goleador del CCF -suma ocho goles en Liga- se probó durante unos segundos y decidió reintegrarse con sus compañeros. No obstante, los problemas no le abandonaron y finalmente tuvo que retirarse de la sesión, viendo lo que quedaba de la misma desde fuera del terreno del juego.

Razak no estuvo en la Ciudad Deportiva pese a que acabó el domingo la Copa de África

Por otro lado, Luis Carrión no pudo contar tampoco con Javi Lara. Al igual que sucedió el pasado lunes, el montoreño realizó un tratamiento individualizado en el estadio por unas leves molestias. A pesar de estas dolencias, desde el club se espera que tanto Rodri como Lara puedan estar disponibles para la cita del domingo ante el Huesca.

El que tampoco estuvo en el entrenamiento de ayer en la Ciudad Deportiva fue Razak Brimah, que aún no ha llegado de participar con su selección en una Copa de África de Naciones que acabó el domingo con el triunfo final de Camerún. El meta ghanés, que se tuvo que conformar con el cuarto puesto obtenido por su selección, debe incorporarse en breve a la dinámica del Córdoba.