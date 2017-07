Josema: "Era la mejor opción para empezar"

Tras pasar por el Almería B y el Murcia, en Segunda B, Josema Manuel Sánchez, Josema, vivirá su primera aventura en el fútbol profesional en el Córdoba, un club que considera que "era la mejor opción para empezar y llegar lo más alto posible, pues había un proyecto ambicioso". El zaguero, que se define como un jugador con "buen trato de balón, rápido y contundente", es uno de los tres centrales de la plantilla, así que dado que "sólo jugarán dos, hay que dejárselo todo ahora para poder coger un puesto". Convencido de que la mejor manera de llegar al éxito es el "día a día, hacerlo bien y trabajar", Josema, que tiene contrato hasta 2020, sí tiene claro que "si no es este año, me gustaría que fuera el siguiente, pero me gustaría subir con el Córdoba". Un deseo común.