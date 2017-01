Carrión, entre dos aguas

Luis Carrión se empeña en transmitir buen rollo en cada comparecencia pública. Ni las últimas derrotas ni los problemas que tiene el equipo ni la clasificación siquiera consiguen sacar al técnico de sus casillas. Sin embargo, que nadie piense que es "una marioneta" dentro de un club que ha consumido ya dos tercios del plazo que otorga el mercado de invierno sin cubrir gran parte de sus necesidades. La falta de refuerzos se debe principalmente a que él no ha dado el visto bueno final, bajo una única premisa: "No quiero a nadie que no mejore lo que hay en la plantilla". De momento, sólo ha llegado Javi Lara, que cumplía con esas directrices, lo que deja en 23 jugadores un grupo que el catalán tiene claro que no llegará a 25 efectivos, por lo que en caso de que se cierren más fichajes -un lateral izquierdo y un delantero son las prioridades ahora mismo- tendrá que salir alguien.

"¿Puedes apostar que vas a estar mañana en algún sitio? Yo lo dije desde el primer día, soy bastante claro: el equipo está bien, pero si hay alguien que lo mejore, vendrá si se dan las situaciones", apuntó Carrión, que tiene claros los roles de cada una de las áreas de la entidad en este complejo mercado de invierno: "Mi trabajo es conseguir puntos, el del director deportivo es buscar y ofrecer jugadores, y el del club es tratar de traer gente que mejore el equipo, no hay impedimentos económicos. Todos estamos en esa línea y, si viene alguien que mejore, estaré más contento, pero si no es así, no quiero a nadie". El preparador blanquiverde no quiso mojarse a la hora de fijar demarcaciones concretas aferrándose al caso de Javi Lara, porque "teníamos cinco mediocentros y vino, y en todas las líneas puede ser igual". ¿Overbooking a la vista? No es algo que le preocupe en exceso, dado que "en el campo deben estar los mejores y ya repartirlos como sea".

Carrión no quiere un plantel de 25 jugadores, por lo que si llegan fichajes, habrá salidas

Con todo, teniendo en cuenta que su intención es "no tener una plantilla de 25 porque no es bueno", si el Córdoba es capaz de conseguir algún refuerzo que colme los deseos del técnico, la puerta de salida se abrirá de par en par. Aunque no quiso confirmar conversaciones privadas, Carrión ya ha mostrado su rol a varios jugadores del plantel como Samu o Bergdich y, en menor medida, Carlos Caballero o Alfaro, que saben que lo tendrán muy difícil para volver a tener minutos de manera continuada en esta segunda vuelta. "No voy a obligar a nadie a ninguna situación y el que quiera estar aquí al cien por cien, tendrá su sitio; luego está lo que marquemos con Emilio", sentenció el catalán.

Un hombre que anda con los cinco sentidos puestos en voltear la situación tras una primera vuelta que no ha satisfecho ni de lejos las pretensiones iniciales del club. Carrión no escondió que "la clasificación es malísima", algo que sin embargo contrasta con su firme defensa de un equipo que bajo su prisma "está bien". "Parece que siempre me esté justificando, pero hemos hecho muy buenos partidos", insistió el preparador cordobesista, que enumeró virtudes y defectos de las cinco jornadas ligueras bajo su dirección, de las que extrae que "hay que hacer cosas mejor". "La plantilla tiene mucho rendimiento que sacarle y ese es mi trabajo", continuó el catalán, sabedor de que "si queremos mejorar, estar arriba y pelear con los que están en una posición mejor, hay que mejorar la puntuación porque 26 puntos son pocos. Tenemos que empezar a mejorar desde el próximo partido y estamos convencidos de que así será". Si el deseo se hace realidad o no, mañana se sabrá a eso de las ocho de la tarde...