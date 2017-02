El turismo crece un 10% en el mejor mes de enero de la serie histórica

El mejor mes de enero desde que se tienen datos. Así se comportó el primer mes del año en cuanto al turismo se refiere, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que reflejan un crecimiento de más del 10% en el número de visitantes en comparación con el mismo mes del año pasado. El dato total se acerca a los 75.000 visitantes, 74.816 concretamente, lo que demuestra que el turismo comienza a resarcirse de una estacionalidad que aún continúa muy presente. Los buenos datos no quieren decir, obviamente, que el turismo cordobés se haya quitado de encima la etiqueta de temporada, pero si se echa la vista atrás queda claro que el sector empieza a sobreponerse. Esos casi 75.000 turistas de este enero sobrepasaron los 68.000 el año pasado y tres años antes, en 2013, no llegaron ni a los 52.000. La diferencia más notoria si se observa la temporada de crisis económica se tiene con 2009, cuando en el mes de enero de ese año el número de turistas no llegó ni a los 41.000.

Que el mes de enero fue bueno en el sector turístico queda aún más claro cuando se observan los datos a nivel nacional y autonómico. Mientras que en España el número de visitantes creció en enero un 5,84%, en Andalucía lo hizo un 7,61%. Es decir, que a nivel cordobés creció a un nivel mucho más significativo. El mayor peso de personas que visitan la provincia lo soporta la capital, que resguarda el mayor patrimonio monumental del territorio, el principal atractivo turístico de Córdoba. Según datos facilitados por el Ayuntamiento, 63.756 personas visitaron Córdoba capital durante enero, es decir, más del 85% del total que eligió la provincia. Esta cifra implica un crecimiento de casi el 9% con respecto a enero de 2016.

Y de la misma forma que crecieron los viajeros también lo hicieron las pernoctaciones. En enero los hoteles cordobeses registraron un total de 119.548 reservas, mientras que un año antes la cifra se situó en 110.907; es decir, se dio una subida en este ámbito de casi un 8%. Esto fue a nivel provincial, en el caso de la capital, las pernoctaciones alcanzaron la cifra de 99.544 (un 83,3% del total), lo que en comparación con el año pasado supone un incremento del 4,64%.

La ocupación, por lo tanto, también creció. Según los datos de la Coyuntura Turística Hotelera, la tasa de ocupación en los establecimientos de la provincia en el primer mes del año fue de un 35,49%, mientras que en enero de 2016 fue de un 32,9%; en la capital fue aún mayor, de un 46,15%. Teniendo sólo en cuenta los fines de semana, ese porcentaje aumenta hasta el 45,21%.

Pero no todo iban a ser buenos datos. Si antes se comentaba que el turismo cordobés depende enormemente de temporadas como la de la mayo, hay otro lastre que aún continúa en el sector, el de la estancia media. Córdoba continúa como la provincia andaluza donde el turista pasa menos noches de toda la comunidad autónoma, además, muy por detrás de sus principales competidoras (Granada y Sevilla, y en menor medida Málaga). Y no solo esto, sino que en enero de este año la estancia media se ha reducido con respecto al mismo mes de 2016. Si en enero del año pasado la estancia media se situaba en 1,63 días, durante el mes pasado cayó hasta los 1,6. Aunque pueda parece que el descenso es mínimo, apenas 0,03 puntos porcentuales, lo cierto es que el dato refleja que no se consiguen los objetivos. Romper esa estancia media tan baja es meta principal del sector y la administración, especialmente del Ayuntamiento, sin embargo todavía no se ve ningún tipo de política encaminada a hacer que esto cambie. Mientras que en Andalucía se deja ver que los turistas pasan 2,27 días de media, Córdoba se queda muy atrás, teniendo en cuenta cifras de provincias como Granada, con 1,9 días, Sevilla, con 1,75 o Málaga, con 3,4 días, la estancia más alta de toda la comunidad autónoma. En la capital ocurre lo mismo, la estancia media fue de 1,56 días, 0,06 días menos que hace un año.

También se extraen datos a la baja en el número de establecimientos hoteleros al pasar de los 12.076 del año pasado a los 12.023 de este ejercicio, una caída del 0,44%. Sin embargo, aunque haya menos hoteles, hay más personal empleado en ellos. Los datos del INE exponen que si en enero de 2016 había 1.200 trabajadores, este año subieron hasta los 1.301.