La ocupación hotelera rozará el 70% durante el puente de Andalucía

Para algunos, los más afortunados, hoy comienza el primer puente festivo del año. Se trata del puente de Andalucía, día de la comunidad autónoma que se celebra el próximo martes y que ha hecho que sean muchos -como es el caso del sector educativo- los que tengan permiso o se hayan cogido el día libre y no tengan que ir a trabajar el lunes. Pues bien, para los que puedan y quieran Córdoba es uno de los destinos de este puente, un hecho que hace que, por el momento, la ocupación hotelera alcance el 70%. Son las previsiones que maneja la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) y que, según su presidente, Manuel Fragero, señalan que la jornada del sábado es la que tendrá una mayor ocupación, ya que se alcanzará el 90%. En concreto, para hoy viernes los hoteles estarán al 49% de ocupación, una cifra que se elevará hasta el citado 90% de mañana. El domingo, según los datos de Aehcor, los hoteles estarán al 63%, mientras que en la jornada del lunes el índice cae al 27%. Con ello, la media es del 64,25%, si bien, Fragero confió en que la ocupación se eleve con las reservas de última hora en un 5% y, con ello, se llegue al 70%. Detalló también que la ocupación prevista para el 28 de febrero es del 37%. Estos datos, continuó, confirman que sólo haya "un día fuerte a la semana" y representan también "una tendencia de que no hay continuidad". A su juicio, con esta ocupación prevista para el puente también se refleja que la estancia de los turistas en Córdoba no supera la jornada y media, tal y como indican las estadísticas en los últimos ejercicios. Para Fragero, este hecho se debe, entre otros aspectos, a que "falta una promoción de la oferta cultural". No obstante, tal y como ya informó el Ayuntamiento los museos municipales estarán abiertos el lunes, de manera que el Alcázar de los Reyes Cristianos, los Baños Califales, el Museo Taurino, la Posada del Potro-Centro Flamenco Fosforito y el Museo Julio Romero de Torres, podrán también visitarse en horario de apertura de festivos, es decir de 08:30 a 14:30, pese a ser los lunes día habitual de descanso en los museos. Todos ellos tendrán el mismo horario de apertura el próximo martes.

El presidente de Aehcor también aludió al perfil del turista que se decanta por Córdoba para pasar el puente y, aunque es de carácter regional, aseguró que el 50% de las reservas corresponde a turistas extranjeros.

Estos datos de ocupación facilitados por Aehcor contrastan con los que ayer se podían consultar en la web de reservas www.booking.com, que al cierre de este edición señalaba que Córdoba "es un destino muy solicitado" y elevaba al 85% la ocupación hotelera, atendiendo a las reservas registradas.

Y quienes decidan visitar Córdoba durante los próximos días van a disfrutar de un tiempo inestable. Así, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para hoy se prevé una máxima de 18 grados y una mínima de 11, mientras que el sábado se espera una jornada de nubes bajas y las temperaturas oscilarán entre los 15 de máxima y los 10 de mínima. El domingo, según la Aemet, el termómetro llegará a los 17 de máxima y a los ocho de mínima, las mismas temperaturas previstas para el lunes, jornada en la que el riesgo de lluvia será del 55%. El martes, día de Andalucía, la posibilidad de lluvia será del 15% y la mínima prevista será de seis grados.