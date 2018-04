Las reservas hoteleras caen un 20% para el Mayo Festivo

El sector hotelero cordobés empieza ya a vivir en sus carnes lo que vienen sufriendo los de otras importantes ciudades turísticas del país, una caída de las reservas hoteleras mes a mes. Uno de los motivos: la proliferación de viviendas turísticas. El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Córdoba (Hostetur), Francisco de la Torre, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, coincidieron en señalar que se confirma una caída de las reservas para el Mayo Festivo de al menos el 20% con respecto al del pasado año.

Esa caída era algo esperado por el sector dado que el presente 2018 se está caracterizando en una merma de las pernoctaciones hoteleras tras un 2017 que el mismo sector tachó de sensacional. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la ocupación hotelera registró una caída de viajeros en la ciudad de Córdoba en los dos primeros meses del año, y de un 4,3% en las pernoctaciones. "La caída del 20% en las pernoctaciones hoteleras para el Mayo Festivo es el porcentaje que nosotros manejamos; no obstante, dado que también habrá quien nos visite y se aloje en viviendas turísticas, no podemos saber si habrá más o menos pernoctaciones que el pasado año", detalló el presidente de Hostetur. "El mes de mayo es el mes cordobés por excelencia, un mes bueno para el sector hotelero y el hostelero, pero necesitamos más promoción para desestacionalizar la oferta y que nos visite también un buen número de turistas en otras épocas del año", añadió. Uno y otro ven tanto en la regulación de la vivienda turística como en una mayor promoción dos herramientas necesarias para el sector.

"Necesitamos una solución ya", reivindicó su homólogo en Aehcor. Fragero insistió en que existe un vacío legal en la norma de la Junta respecto a las viviendas de uso turístico, "ya que no queda claro el límite que diferencia si los ingresos obtenidos por ese tipo de alquiler, que no tiene nada que ver con el de los apartamentos turísticos, pueden ser un complemento de renta o un negocio. Creemos que no están pagando los impuestos que deberían por esa actividad que están llevando a cabo y eso es una especie de competencia desleal", defendió. El presidente de Aehcor denunció asimismo que hay aproximadamente unas 1.500 viviendas turísticas en Córdoba que no figuran en el Registro de la Junta de Andalucía y que por tanto son ilegales -según las contabilizadas por la asociación que preside en distintas páginas web en las que se ofertan- e insistió en que parte las caídas en los últimos meses en el índice de ocupación hotelera en Córdoba se debe a los apartamentos y viviendas turísticas.

Tanto Francisco de la Torre como Manuel Fragero han demandado en más de una ocasión una mejor gestión de un sector que entienden que no se está gestionando bien, para lo que han insistido en diversos foros en la necesidad de la elaboración de un plan turístico integral que sirva para al menos un par de décadas. Sin ir más lejos, el presidente de Aehcor propuso a la Corporación municipal la elaboración del plan durante su intervención en el pasado Pleno ordinario del mes de abril antes de que los capitulares aprobaran retomar el estudio para ver cómo se puede aplicar la tasa turística en Córdoba. Fragero insistió en que la ciudad tiene otras prioridades más importantes que la tasa turística -que dijo que el sector no quiere- como la elaboración de ese plan turístico que sustituya al actual "que no es sostenible en el tiempo" o "la ordenación de las viviendas turísticas, buscando una coordinación real con las administraciones", entre otras medidas.