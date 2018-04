Hostetur recupera una Feria de la Tapa que llevaba 15 años sin celebrarse

Vuelva la Feria de la Tapa a Córdoba. La Asociación de Hostelería y Turismo de Córdoba (Hostetur) la recupera tras 15 años sin celebrarse. La última edición, la de 2003 fue la sexta, tal y como ayer recordó el presidente de Hostetur, Francisco de la Torres.

Y vuelve para desarrollarse entre los próximos 4 y 7 de octubre en la Plaza de Toros de Córdoba. Por el Coso de los Califas, como destacó De la Torre se repartirán 20 stands, "donde cada establecimiento ofrecerá al público sus mejores tapas y platos que lo diferencian de los demás. Además de establecimientos de hostelería de Córdoba y provincia, en la Feria participarán numerosos productores de la provincia, sobre todo relacionados con el jamón, el aceite y el vino", puntualizó.

"Hostetur recupera una actividad que se hacía hasta el año 2003 con el objetivo de que sea una fiesta gastronómica, por lo que animo a los establecimientos a apuntarse presentando su solicitud para expositores en los correos electrónicos teresa@cordobahostetur.com y secretaria@grupoac.info", con una tarifa única de 50 euros por metro cuadrado, con IVA no incluido, para los socios de Hostetur y de 60 euros por metro cuadrado, con IVA no incluido, para aquellos que no sean socios de Hostetur. "Queremos hacer un llamamiento principalmente a la provincia, con establecimientos más olvidados y alejados, para que estén presentes en este escaparate único para demostrar su cocina, a la vez que se celebrarán distintas actividades, como talleres, música en directo, animación infantil y degustaciones", sentenció el presidente de Hostetur, quien estuvo acompañado en la presentación por el edil de Turismo, Pedro García; y la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Ana Carrillo. También estuvieron presentes el director regional de Hostelería Mahou/San Miguel, Guillermo Rubert, y el gestor de Comunicación y Relaciones Institucionales de Coca Cola en Córdoba, Francisco de la Torre.

En el programa de la Feria de la Tapa figuran actividades como un taller en el que se ahondará en la cultura de la cerveza o catas a ciegas de vino de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, mientras que reconocidos chefs de Córdoba y provincia elaborarán platos en directo para los asistentes. Para los más pequeños habrá exhibiciones de magia, actuaciones de payasos y una zona de colchonetas.