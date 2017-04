Más de la mitad de los cordobeses sufre exceso de ruido por la noche

Dormir por las noches no resulta tarea fácil para más de la mitad de los cordobeses. Esta puede ser una de las conclusiones del mapa de ruidos que ha elaborado el Ayuntamiento de Córdoba -a través de la empresa Sincosur- y que aporta un dato preocupante como que el 55,8% de la población cordobesa sufre un ruido por encima de lo deseable durante la noche, es decir, entre las 23:00 y las 07:00. Los límites durante este horario están establecidos en 55 decibelios, unos niveles que se sobrepasan, sobre todo, por el tráfico, según explicaron ayer tanto la concejala delegada de Medio Ambiente, Amparo Pernichi, como el responsable de Sincosur, Fernando López. La contaminación acústica trae también dolores de cabeza a uno de cada cuatro cordobeses durante la mañana y al 23,8% por la tarde, cuando el límite se queda en 65 decibelios. El estudio analiza las causas de ruido derivadas de la actividad industrial, el tráfico y la circulación ferroviaria, pero obvia una de las que, en estos momentos, es más molesta en algunas zonas, como es el ocio. De hecho, Pernichi aseguró que "el mayor número de denuncias se recibe por esta circunstancia, mientras que el tráfico parece que está mucho más interiorizado, es más tolerado por los vecinos", aseguró la edil.

Por este motivo, el Ayuntamiento va a poner en marcha una segunda fase para detectar otras zonas que también están saturadas por otros motivos que el estudio actual no incluye, de manera que se van a instalar sonómetros -entre cinco y seis- en lugares estratégicos donde se controla el ocio nocturno, sobre todo en el Centro. El modelo ya se está aplicando en otras ciudades como Málaga, Logroño o Murcia, a través de esta misma empresa. Por el momento, los mapas de ruidos no obligan a delimitar estas mediciones con origen en el ocio nocturno, pero ya cada vez se realiza más por la incidencia que tiene en el descanso. Una vez se tenga concluido este trabajo, el área de Medio Ambiente tendrá que rediseñar las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS). Parte del Plan Renfe ya tiene esta distinción, como pasó en su momentos con Ciudad Jardín. Los vecinos de Alfaros y Puerta del Rincón pidieron que se incluyera esta zona entre las acústicamente saturadas y desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se iniciaron los trámites. Esta figura puede obligar a adoptar medidas para reducir la circulación de vehículos, entre otras actuaciones. No obstante el estudio que se aprobará el próximo viernes en la junta de gobierno local elabora un diagnóstico inicial de la concentración de ruidos.

¿Qué zonas son las que presentan más problemas? Las avenidas Vallellano, Al-Nasir, República Argentina, avenida de Barcelona, Ollerías o el Vial Norte, según detalló Pernichi. En estos caso el ruido puede llegar a superar los 75 decibelios. Los polígonos industriales, sobre todo el de Chinales por encontrarse en el casco urbano, también afecta a la calidad de vida de algunos vecinos.

¿Qué medidas se plantean? Pernichi apuntó a las relacionadas con la reducción del tráfico, por lo que la batería de actuaciones irá también muy relacionada con el plan de calidad del aire que también espera ejecutar la delegación de Medio Ambiente. El responsable del estudio. Fernando López, apuntó a algunas propuestas como "los calmados de tráfico, la reducción de la velocidad, la peatonalización y las zonas 30", así como el fomento del transporte público, entre otras cuestiones. El proyecto, no obstante, tendrá que ejecutarse de manera coordinada con Urbanismo, Movilidad, Policía e Infraestructuras, detalló Pernichi.

La concejala pidió también la colaboración ciudadana, ya que "parece que sólo nos molesta el ruido cuando lo sufrimos, pero no pensamos cuando lo generamos".