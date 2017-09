Las familias realizarán un gasto medio de 653 euros en la vuelta al cole

Se acerca septiembre y, con él, la temida vuelta al cole. Atrás quedaron los días a la bartola en el sofá, las siestas espontáneas sin alarma o la búsqueda imparable y desesperada de remedios para paliar el calor cordobés. El final del verano viene cargado de olor a libros nuevos y plástico de forrar y de largas horas de espera en las papelerías para comprar esas relucientes carpetas adornadas con los personajes del momento. En las casas habitadas por los más pequeños, las familias son las encargadas de pedir la vez para completar todos los materiales, incluidos en las clásicas listas que profesores entregan a sus alumnos desde tiempos inmemoriales.

Según el estudio que la Unión de Consumidores de Andalucía elabora y expide por estas fechas, la vuelta al cole representará un gasto medio de 653 euros este año, una previsión algo superior a la del 2016 que fue de 631 euros y que supone una media aritmética del gasto de los usuarios de la Educación Pública, Privada y Concertada. Según el presidente de UCA, Juan Moreno, los datos andaluces son perfectamente extrapolables a la situación cordobesa. Así pues, aquellas familias que formen parte del sistema de Educación Pública, tendrán un gasto mínimo de 390 euros, 485 para los padres de alumnos en colegios concertados y 1.085 para los privados. Esto revela que aquellos hogares que escojan lo público, tendrán un ahorro de un 64% sobre los costes de la vuelta al cole en la enseñanza privada, el equivalente a 695 euros. El desglose de los totales de UCA revela cero euros de gasto en la compra de los libros de texto para la Educación Pública y Concertada, y 240 euros por los manuales del ámbito privado.

La presidenta de la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), Hermenegilda Moreno, explica que los libros de Primaria comienzan a llegar a los establecimientos de venta en julio, poco tiempo después de que los colegios den el listado. Apunta además que hay muchas familias que los adquieren en esta fecha, para dejarlos comprados antes del comienzo de las vacaciones. Respecto a los manuales de Secundaria y Bachillerato, comenta que la fecha de entrada suele situarse a lo largo del mes de septiembre, debido a que los institutos no tienen obligación de expedir un listado. Para los dos cursos de Bachiller, la propietaria de la papelería Títere cuenta que dependiendo de la editorial a la que pertenezca el libro, costarán más o menos, aunque casi siempre el precio oscila entre los 30 y los 40 euros. Con todo, esto es un gasto que solo han de afrontar las familias de los alumnos de Educación Infantil y de Bachillerato. El cheque libro, que cubre desde el primer curso de Primaria hasta el último de la ESO, libra del desembolso en libros a familias usuarias tanto de la Educación Pública como de la Concertada. Además, respecto a lo que las familias gastan en material escolar, indica que es algo que está sujeto a los requerimientos de los distintos centros, ya que, según Moreno, "unos pueden pedir cuatro lápices y otros diez". La presidenta de Aplico manifiesta su incredulidad al conocer los datos de los informes acerca del gasto en material, y considera que en estos años se ha elevado debido al auge de las marcas. Desde el criterio que le dan más de 40 años a cargo de una papelería y a título personal, admite que es un "gasto extra, y, como cualquiera, desequilibra el presupuesto". "Sin embargo", añade, "se trata de una inversión y un esfuerzo que se hace una vez al año". Según el estudio de la UCA, en el ámbito de lo público, la previsión de gasto de material escolar de las familias está en 80 euros, 85 en el de lo concertado, y unos 105 en los centros privados. Desde Facua Córdoba, se aconseja adquirir los productos de manera escalonada ya que no va a ser necesario disponer de todo este material desde el principio del curso escolar. De esa manera se podrá distribuir el gasto entre varios periodos de tiempo de manera que no afecte de una sola vez a la economía familiar. Además, resulta conveniente comparar precios en distintos establecimientos, especialmente a la hora de comprar ropa o material escolar, ya que es frecuente encontrar variaciones de precios en los mismos productos. En esta línea, desde Facua resaltan que las marcas o la presencia de personajes famosos para los niños, determinan mucho más el precio que la propia calidad del producto. Un producto de una marca muy publicitada puede tener un precio bastante más caro que otro de nombre desconocido, sin que necesariamente existan diferencias en su calidad.

Otro de los aspectos a tener en cuenta son los comedores escolares. Acerca de ellos, se hace hincapié en estudiar previamente la información nutricional y las propuestas de menú que consumirán los hijos, además de otros aspectos como la higiene, seguridad de cara a los alérgenos y pedagogía alimentaria. El precio de los comedores andaluces parte de 75 euros al mes en los colegios públicos, 125 en los concertados y 145 en los privados.

Otro ámbito que debe someterse a un meticuloso estudio previo por parte de los consumidores, es el transporte. Para que la seguridad de los padres esté garantizada por completo, deberán fijarse en las rutas que siguen los vehículos escolares, los horarios que manejan y la seguridad y la comodidad que ofrecen los mismos. El precio estipulado por un mes de servicio de transporte para los pequeños oscila entre los 55 y los 80 euros al mes, dependiendo del tipo de centro.

La lista de elementos necesarios para afrontar la vuelta al cole está casi completa, a falta del uniforme. Helena Cabrera lleva en el negocio del textil escolar muchos años, y hace relativamente poco tiempo sucedió a sus padres y cogió las riendas del establecimiento familiar Helena Uniformes y Bordados. Según ella, los hábitos y el método de compra han cambiado desde que estalló la crisis. "Antes, las familias venían en verano y se llevaban todo a la vez, ahora la compra se ha vuelto más estacional", cuenta Cabrera. Además, afirma que el número de reservas ha disminuido significativamente, de forma que a día de hoy, los padres suelen esperar hasta pocas semanas antes del comienzo del curso para adquirir los uniformes. Clientela y establecimiento parecen haber encontrado una simbiosis, de forma que el segundo se ha adaptado a las nuevas costumbres de las familias.

Pese a que el negocio se mantiene abierto todo el año para facilitar que los padres acudan en cualquier momento y puedan llevarse lo que necesiten, la responsable aconseja hacer las compras con tiempo. Además, desmiente que haya una diferencia de precio entre los uniformes de los centros públicos y privados. Según ella, el coste será mayor si la prenda está más elaborada, independientemente de la condición del colegio.