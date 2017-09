El negocio local como opción segura para este septiembre

Septiembre se encuentra a la vuelta de la esquina, y las familias cordobesas lo saben. Por ello, papás y mamás acuden desde junio a sus establecimientos de confianza para hacerse con los artículos necesarios, que van desde útiles de papelería a manuales, pasando por uniformes escolares. Para los regentes de negocios relacionados con la vuelta al cole como Maite Alanís, propietaria de la papelería familiar Recreo, el noveno mes del año suele traer consigo colas de gente, llamadas y facturas. Frente a las grandes superficies, negocios locales como Recreo suponen una apuesta segura, gracias a su trato personalizado y cercano con los clientes. La responsable cuenta que, muchas veces, cuando los libros se agotan en un supermercado, no los reponen, y muchas familias deben acudir a última hora a su establecimiento en busca de soluciones. Aun así, afirma que "los septiembres han cambiado mucho", y cuenta que cuando ella era pequeña, el listado de libros se repartía justo antes del comienzo de curso, por lo que el colapso de los establecimientos era mayor que actualmente. "Ahora, las compras están más esparcidas en el tiempo", aclara, para añadir que "la entrega de los cheques libro también dilata la venta". Este año, el cheque se entregará a segundo y cuarto de ESO, por lo que hasta dentro de cuatro o cinco años, el plazo de tiempo previsto por la Junta, las familias no volverán a comprar los manuales de estos cursos, por lo que las ventas quedan reducidas. Otro factor, esta vez menos positivo, que provoca el descenso de las ventas, son las "recomendaciones" por parte de algunos centros a sus alumnos de adquirir el material de papelería y los uniformes en el mismo centro, algo que, según ella, "afecta negativamente a todos los comercios cordobeses, y ha hecho cerrar muchas librerías-papelerías de Córdoba". En la línea de las declaraciones vertidas por Maite Alanís, Facua recuerda a los padres que los colegios no pueden obligarles a adquirir los libros de texto ni material escolar en ningún establecimiento concreto, ni siquiera en el propio centro. Ante las adversidades, ¿por qué este establecimiento de toda la vida se mantiene? Maite Alanís tiene claro que uno de los valores añadidos que tiene el negocio de su familia es el trato personalizado y la capacidad resolutiva.