Los colectivos piden más diálogo y participación al gobierno municipal

La administración más cercana al ciudadano es el Ayuntamiento y, por tanto, es al gobierno municipal al que se dirigen la mayoría de las miradas en este arranque del año, por todo lo que aún tiene pendiente la corporación local en la ciudad. La propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, apuntó en su balance de 2016 a los retos que se encaran en este recién estrenado 2017 y no son pocos los asuntos que están por delante. Del apartado de infraestructuras se da buena cuenta en las páginas anteriores, pero también se tendrá que encargar el equipo de gobierno de recuperar la paz social y calmar los ánimos de unos sindicatos que no ven el esperado cambio en las políticas de empleo. La situación de la empresa Cosmos o una buena gestión de las obras en los barrios son otros objetivos pendientes, por no hablar de los asuntos económicos, donde la Intervención ha empezado ya a dar la voz de alarma.

Para todo ello, los colectivos económicos y sociales piden más diálogo y participación al Ayuntamiento, pues consideran que no ha habido suficiente en este tiempo y reclaman esa implicación para poder dar soluciones a uno de los principales problemas de la ciudad: el desempleo.

El presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernández de Mesa, afirmó que la prioridad que debe asumir el gobierno local para este nuevo año "es conseguir más diálogo, una interlocución más directa y que haya un compromiso real con el empresariado cordobés". Para ello, aseguró, "mantener la estabilidad política y social son condiciones básicas para que las empresas puedan desenvolverse, llevar a cabo nuevos planes de inversión en la ciudad, crear puestos de trabajo, generar actividad económica y salir al exterior". El Ayuntamiento, en opinión del presidente de la Cámara, "tiene que asumir proyectos encaminados a la creación de empleo de calidad, apostando por políticas de apoyo a las empresas y al emprendimiento, tan importante como motor de riqueza".

En definitiva, "escuchar las necesidades de los empresarios para poder elaborar conjuntamente líneas de trabajo basadas tanto en la internacionalización, pudiendo hacer las actuaciones de comercio exterior a través de la Cámara, como en la innovación con el fin de conseguir una ciudad más competitiva económicamente y más atractiva para los inversores".

Desde la Cámara de Comercio de Córdoba "queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad del gobierno local para que en 2017 actúe en defensa del interés general del empresariado, preservando la estabilidad política y económica".

Los sindicatos también han querido hacerse oír y coincidieron en la necesidad de impulsar el diálogo y la concertación social. En este sentido, el secretario general de CCOO, Rafael Rodríguez, aseguró que "la concertación social es uno de los pilares sobre los que se tiene que basar el crecimiento de nuestro tejido productivo". En este sentido lamentó que "llevamos año y medio esperando poder llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno para poner negro sobre blanco aquellas cuestiones de las que estamos convencidos que pueden generar sinergias para sacar a nuestra capital de una economía muy basada en sectores muy estacionales que generan empleos temporales y de baja calidad". Rodríguez apostó igualmente por la industria, la investigación y las nuevas tecnologías. Así, aseguró que "el equipo de gobierno tiene que sentarse y consensuar con los sindicatos más representativos la puesta en marcha de políticas que afectan al empleo y a su calidad, me refiero a las políticas de movilidad, a las relacionadas con la ubicación de las industrias y su vínculo con el medioambiente, a las concernientes a la industria turística y su vinculación con la restauración, la hostelería y los alojamientos". Rodríguez también pidió que se tenga en cuenta a los sindicatos para decidir sobre las inversiones en infraestructuras. En este sentido aseguró que "disponer de un palacio de congresos operativo es importante para que el turismo de negocios tenga en nuestra ciudad un punto de referencia en el mapa nacional e internacional". Para ello pidió al Ayuntamiento que "cuente con CCOO para exigir a la Junta de Andalucía la finalización de las obras del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, que es a nuestro juicio, y una vez descartado el palacio de congresos de Miraflores, la ubicación más adecuada para una infraestructura de este tipo".

El secretario general de UGT, Vicente Palomares, volvió a poner el foco en el diálogo y la concertación como medida para la creación de empleo. Palomares reconoció que la relación no es fluida entre el equipo de gobierno y los sindicatos, sobre todo por la polémica en torno a Cosmos. Y es que el líder de UGT insistió en que la apuesta por la industrialización "deber ser básica para crear empleo de calidad y generar riqueza" y el ejemplo de Cosmos no es el más válido para hacer que las "empresas aterricen en Córdoba con confianza". El representante de UGT insistió en que "hay que apostar por políticas que generen empleo, confianza, riqueza y consumo y recuperar así el pulso de la sociedad", para lo que pidió diálogo y concertación con la administración local.

El Consejo del Movimiento Ciudadano le puso también una lista de deberes al gobierno municipal. El presidente de este colectivo, Juan Andrés de Gracia, aseguró que lo principal tiene que ser "el lado social", por lo que estarán "muy pendientes para seguir trabajando en el plan de rescate y dar soluciones a la vivienda y al empleo". Otra de las prioridades para De Gracia es "que se respete el proceso de participación y se cumpla al cien por cien el reglamento de participación ciudadana" ya que, aseguró, "nos tienen que tener en cuenta y eso requiere de unos compromisos". "Una cosa es que se cambie el reglamento, que se puede hacer, pero si no hay que aplicarlo al cien por cien".

Para el Consejo de Movimiento Ciudadano es fundamental igualmente hacer un reparto equilibrado de los equipamientos en la ciudad porque "hay zonas donde existen muchas carencias", como el distrito noroeste. En cuarto lugar, De Gracia se refirió al cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que el actual "no es útil, estamos viviendo de innovaciones y tenemos que decidir qué modelo de ciudad queremos". El representante del movimiento ciudadano insistió en que el actual plan está enfocado "para el crecimiento urbanístico, no para el momento actual".

Por último, aunque no menos importante, para Juan Andrés de Gracias es fundamental "dotar de servicios básicos a la periferia, no sólo a las parcelas; tenemos que ser solidarios con la periferia", insistió.