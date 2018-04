El cogobierno retoma otra vez el debate para fijar la tasa turística

Parece que esta vez sí, que habrá debate sobre la implantación de una tasa turística en la ciudad, una idea que viene de lejos y que fue un acuerdo presupuestario del equipo de gobierno con Ganemos Córdoba. No será a partir de septiembre de 2017 -ya es tarde para ello- como anunció en su día el edil de Turismo, Pedro García, pero sí será, tal y como él detalló entonces, en el seno del Instituto Municipal de Turismo (Imtur). Todo ello después de que el Pleno aprobara ayer -con los votos a favor del PSOE, IU y Ganemos y en contra del PP, Cs y UCOR- una moción conjunta de esos grupos que votaron a favor una moción sobre política turística y urbanismo, la implantación de un impuesto o tasa turística, la regulación del crecimiento de los alojamientos turísticos y la planificación de los usos de solares y equipamientos municipales.

A través de dicha moción se insta al consejo consultivo del Imtur a "estudiar la posible implantación de una tasa turística, debatiendo en su caso la fórmula más adecuada que compense los servicios a los turistas como usuarios, los efectos y costes generados por las actividades turísticas sobre la ciudad y que a su vez pueda generar recursos para mejorar el propio espacio donde se desarrolla la actividad turística y servir de herramienta para controlar la proliferación de los alojamientos turísticos, teniendo en cuenta la concreción normativa de la Junta y la opinión del sector". Antes del debate de la moción por parte de la Corporación tomó la palabra en la sesión el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, quien defendió que "el sector está totalmente en contra de la aplicación de la tasa turística, porque llevaría aparejada una bajada tanto en las contrataciones como en la touroperación y la ciudad seguiría siendo una ciudad más de paso y saturada por las mañanas". Fragero insistió en que la ciudad tiene otras prioridades más importantes como la elaboración de un plan turístico que sustituya al actual "que no es sostenible en el tiempo" o "la ordenación de las viviendas turísticas, buscando una coordinación real con las administraciones", entre otras medidas. "El debate de la tasa turística debe ser lo último que se aborde", apuntó Fragero. También tomó la palabra Rafael Plazuelo, en representación de la Asociación Vecinal La Axerquía, para poner de manifiesto que "el turismo está haciendo cada día más difícil la vida a los vecinos del barrio; muchos vecinos se plantean irse a otros barrios y no se crean oportunidades para un turismo sostenible". Además, Plazuelo denunció que los apartamentos turísticos también están contribuyendo al "despoblamiento del casco histórico".

Durante el debate de la Corporación, tanto García como el coportavoz de Ganemos Rafael Blázquez defendieron que hay que estudiar con detenimiento qué gravar con la tasa y cómo se emplea el dinero que acabe suponiendo ese impuesto. Se habló incluso, por parte del edil socialista Antonio Rojas de la opción de gravar en vez de las pernoctaciones, a los autobuses turísticos que llegan a la ciudad. Los grupos municipales defensores de la iniciativa apoyaron su postura en que es una medida que se está aplicando en otras importantes ciudades turísticas de España y de todo el mundo, mientras que los grupos opositores a la medida justificaron sus votos en contra con parecidas argumentaciones que las que había defendido Fragero -para ellos hay otros asuntos más importantes que solucionar antes en materia turística-, además de insistir en que en ciudades turísticas cercanas como Málaga ni siquiera se ha planteado la tasa y en Sevilla ese debate se había frenado.

Otra de las mociones que suscitó un mayor debate entre los capitulares fue la en un primer momento presentada por el PSOE sobre el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 para Córdoba, una moción por la que se pide al Gobierno central que desista de construir el baipás del AVE en Almodóvar del Río. Esta petición no es nueva, ya se acordó también por la Corporación municipal en Pleno el pasado mes de mayo. La iniciativa -que salió adelante con los votos del PSOE, IU, Ganemos y UCOR y el voto en contra del PP- demanda, entre otras cosas, a la Administración Rajoy que se destine los 12,4 millones de euros en los que está presupuestado el baipás y "los millones que sean necesarios" a inversiones en Córdoba capital y provincia. El PP contraatacó a esa moción con una enmienda a la totalidad que fue rechazada y en la que se le pedía al PSOE "desistir de la postura del no es no y profundizar en un análisis más ecuánime de los PGE, de la calidad y coherencia de sus objetivos y políticas, antes de rechazarlos totalmente". Los populares también invitaban con la enmienda a los socialistas y al resto de grupos parlamentarios a, entre otras acciones, presentar y debatir enmiendas con inversiones para la ciudad que no estén en las cuentas. La portavoz socialista, Carmen González, recordó que el proyecto de Presupuestos para 2018 recoge una inversión para la provincia de 82 millones de euros, "lo que supone un gasto de 104 euros por habitante, muy lejos de la media andaluza, que está en 176 euros por habitante, y de la media nacional, que está en 217 euros por habitante".

González denunció que tras dos ejercicios a la cola en inversiones en los PGE, "en 2018 ocupamos el sexto puesto por la cola, pero hemos subido algo gracias a una inversión, la del baipás, que a la ciudad no le va a reportar ningún beneficio, al contrario", puntualizó. Los grupos han solicitado que las inversiones que reclaman "ayuden a fomentar el empleo y la economía y movilidad sostenibles en el territorio", al tiempo que han pedido al Ejecutivo incluir en los presupuestos un plan de empleo para la capital.