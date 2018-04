Hasta que faltó azúcar

Asistir a un Pleno municipal hoy en día es todo un espectáculo y no me quiero ni imaginar lo que será verlo pegado a su retransmisión por la televisión municipal, debe ser la repera, y hasta seguro que sirve para ganar indulgencias plenarias. Tras seis horas de sesión, el de ayer duró, se podría decir, hasta que faltó el azúcar. Fue la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, la que bromeando dijo que las escenas que se estaban produciendo en el plenario, con risas por aquí, risas por allá mientras un Salvador Fuentes (PP) embalado defendía con arte los Presupuestos Generales del Estado (PGE), eran debido a "la falta de azúcar" que ya hacía mella en los ediles.

Las seis horas dieron para el ya tradicional desalojo de primera hora buscado por los manifestantes de turno -antes eran los parcelistas, ahora son los empleados de Tanatorios de Córdoba, en el futuro no sabemos quienes serán los que protestarán- y, como no, para que todo el que intervenía lo hiciera, como siempre, mirando una y otra vez a la cámara, dirigiéndose en plan Churchill a esos ciudadanos televidentes. También dieron para una especie de "diálogo de besugos" con argumentaciones enrocadas, como las vertidas durante el debate de la moción que presentó Ciudadanos (Cs) contra la ocupación de pisos por parte de mafias que luego los usan para actividades delincuentes. Por mucho que el portavoz de Cs, David Dorado, se empeñaba en que la iniciativa no iba contra las personas sin recursos que, por desgracia, se ven abocadas a la ocupación -tesis que también defendían UCOR y el PP-, el PSOE, Ganemos e IU veían en la misma una iniciativa para facilitar aún más los desahucios perjudicando a esas personas a las que la crisis ha castigado tan cruelmente. Por cierto, Dorado pareció en un momento determinado mutar del naranja Cs al azul PP al defender a capa y espada los Presupuestos diseñados por la Administración Rajoy apuntándole a su formación -la naranja- algún que otro tanto que para la edil del PSOE Carmen González son tantos en propia puerta, por eso de que la que sale perdiendo con esos (PGE) es Córdoba. Y si el de ayer fue todo un espectáculo, los que están por venir, prometen. Las elecciones están cada vez más cerca, algunas fuerzas políticas se verán obligadas a distanciarse y l@s candidat@s a dar la cara. "Mira como en el PP no es Bellido el que defiende las mociones, sino otros y otras, para no quemarlo", se escuchó comentar entre el público asistente, de otro partido, claro.