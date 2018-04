El PP denuncia retrasos en el pago municipal de facturas a proveedores

El viceportavoz del grupo municipal del PP, Salvador Fuentes, denunció ayer que una de cada tres facturas que el Ayuntamiento paga a proveedores lo hace fuera de plazo. Fuentes justificó la denuncia de su grupo facilitando datos del cuarto trimestre de 2017, según los cuales "de los aproximadamente 24 millones de euros facturados, 11,9 millones siguen sin pagarse". También dijo que, de los 12,5 millones de euros pagados, 4,5 millones de se abonaron "fuera del plazo que estipula la ley; o lo que el lo mismo, el 36% de esa cantidad", puntualizó.

Fuentes detalló asimismo que de las 2.475 facturas abonadas en el cuatro trimestre de 2017 por el Ayuntamiento, el 40% -o lo que es lo mismo, 975- "se pagaron fuera del plazo que marca la ley". El viceportavoz municipal del PP recordó que ese límite legal establecido que tiene el Consistorio para pagar a sus proveedores "es de 30 días y de 60 si las partes acuerdan este último plazo". "No hay razón para demorar los pagos, para dilatar en exceso el periodo de pago a proveedores, algo que es aún más grave si se tiene en cuenta que el equipo de gobierno tiene en caja 100 millones de euros", sentenció Fuentes. "No hay motivos de caja para no pagar a proveedores y se está dilatando en exceso ese periodo de pago, lo que supone la evidencia manifiesta de que algo está funcionando mal", añadió.

El viceportavoz denunció también que "el servicio de correos lleva sin funcionar más de dos meses; ni una carta sale de este Ayuntamiento". Fuentes explicó que eso se debe a que se planteó un ERE en la empresa que venía realizando el servicio, Unipost. "A día de hoy no sabemos si existe ese acuerdo temporal con Correos que nos dijeron desde el equipo de gobierno que se iba a llevar a cabo y llevamos más de dos meses sin notificaciones municipales a la ciudad", apuntó.