Infraestructuras amplía el convenio con el Gobierno para invertir los 2,5 millones

El Ayuntamiento ya tiene preparado el convenio que firmará con el Ministerio de Hacienda para invertir los 2,5 millones que el Gobierno central ha destinado este año en los Presupuestos Generales del Estado. El documento, que pasará hoy por la junta de gobierno local y se firmará previsiblemente a inicios de la semana que viene, amplía las posibilidades para invertir este dinero, de manera que la partida no se circunscribe de manera única a las obras de Mi barrio es Córdoba, sino que la subvención se invertirá en todo el área de Infraestructuras. Las fuentes municipales consultadas por este periódico indicaron que la intención es poder justificar a final de año el mayor número de actuaciones posibles para no perder dinero, después de que el año pasado se quedara sin justificar un millón de euros. De esta manera, la intención es que se pueda sufragar a través de estos fondos cualquier obra o actuación iniciada desde el área de Infraestructuras, esté o no incluida en Mi barrio es Córdoba. Es más, también se podrán certificar actuaciones aunque los trabajos no se hayan acabado, para poder repartir el dinero entre las actuaciones que en estos momentos se están desarrollando. El área de Infraestructuras, según las fuentes consultadas, cuenta con siete millones de presupuesto para obras, por lo que la intención es que esos 2,5 millones sirvan para sufragar esos trabajos.

Hay que tener en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado se han aprobado este año en julio debido al retraso en la formación del gobierno, por lo que se entiende que el Ministerio ha sido más flexible a la hora de justificar estas partidas que estaban incluidas en las cuentas.

Por el momento, sólo se han adjudicado el 2% de las 25 obras previstas este año en el plan Mi barrio es Córdoba. No obstante, a principios el mes pasado salieron a licitación 16 proyectos de una tacada que están ahora en fases distintas del proceso antes adjudicarse. Entre las actuaciones están las de la calle Alcalde Pineda Infantas Castillejo, en Huerta de la Reina, con 361.455,41 euros o la calle Ciudad de Montilla, en el Distrito Sur. También se arreglarán las calles Damián de Castro (118.242 euros), Escultor Ramón Barba (134.333 euros), Previsión (251.118 euros), Cobo de Guzmán (233.545 euros), Obispo López Criado (157.846 euros), Cárcamo (181.148 euros), Santa Cecilia (113.522 euros), Camino de la Barca (204.917 euros), Conferencia (119.524 euros), Fray Martín de Córdoba (175.033 euros) o el Pasaje Fray Bartolomé de las Casas (281.731 euros).