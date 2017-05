La Feria contará con un millar de agentes que velarán por la seguridad

Es la fiesta que cierra el Mayo Festivo en Córdoba, que se celebra en el recinto ferial de El Arenal, y el lugar en el que trabajarán a partir de mañana mismo -cuando de comienzo la Feria de Nuestra Señora de la Salud- más de un millar de agentes, que se encargarán de velar por la seguridad de todos los asistentes, según informó ayer la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento tras la celebración de la pertinente Junta Local de Seguridad que ambas instituciones mantuvieron para preparar esta última cita del Mayo Festivo. Una cifra de efectivos similar a la del año pasado, según expuso el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, quien detalló que del total de efectivos, 498 pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía. En su intervención, destacó también que habrá unidades no uniformadas de la brigada de Extranjería, seis jinetes a caballo procedentes de Sevilla -estarán de martes a sábado- y un grupo de la Unidad de Intervención Policial, también llegarán desde la capital hispalense con otros 15 policías, a partir del miércoles, fecha en la que como es habitual se prevé la asistencia de miles de jóvenes. A todos estos agentes se unirán los integrantes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía -un total de 47 miembros-, que se encargarán de, entre otras funciones, de la inspección de las casetas y evitar la mendicidad.

El dispositivo de seguridad, además, contará con la presencia de 70 agentes de la Guardia Civil, que se ubicarán en la ronda de circunvalación y la autovía y en las barriadas periféricas. Estos agentes se encargarán realizar los controles de alcoholemia, que se intensificarán estos días. A todos estos efectivos hay que añadir la plantilla completa de la Policía Local -un total de 390 agentes-, que trabajarán en tres turnos mientras se celebre la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Según explicó el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Emilio Aumente, la presencia de estos agentes "se reforzará en los días más fuertes". Al respecto, el jefe de la Policía Local, Antonio Serrano, pidió de nuevo que se evite coger el coche al salir de la Feria tras haber consumido bebidas alcohólicas. En su intervención, Serrano destacó que durante estos días también se llevarán a cabo controles de consumo de drogas.

La Feria cuenta este año con 98 casetas, de las que el 70% tendrán seguridad privada. El subdelegado del Gobierno consideró que la presencia de estos agentes "es de sentido común" y, además, "una responsabilidad de las casetas". El resto de recintos, por su parte, tendrán controladores o auxiliares. Se trata, éstas dos, de diferentes figuras de seguridad -la diferencia de las categorías estriba en su sueldo-, que también se encargarán de evitar que se produzcan incidencias durante los días de fiesta en El Arenal. La Policía Nacional, además, llevará a cabo controles sobre estos vigilantes, para evitar "el intrusismo", según Primo Jurado.

Al igual que en pasadas ediciones, el botellón estará acotado en la parte baja del Balcón del Guadalquivir, el único emplazamiento en el que podrá celebrarse. Aumente, que mostró su rechazo al botellón, reconoció que como es inevitable mejor "controlarlo que tenerlo descontrolado". Es más, señaló que se trata de "un sistema que no comparto y no me gusta" e insistió en la necesidad de que no deben acceder menores. A su juicio, su presencia o no es un tema "responsabilidad de los padres; la tarea educativa debe incidir en ello". El edil del PSOE advirtió también de que el botellón no se permitirá ni en el recinto ferial ni en zonas aledañas que no se encuentren acotadas para ello.

La de 2017 será una Feria en la que habrá tres casetas más que la edición del año pasado. En este caso, las nuevas corresponden a los trabajadores de Cosmos, la Federación de Andaluces en Cataluña, la Quinta Angustia Mercedaria, la asociación de vecinos Nuevo Tablero Bajo, la hermandad de los Dolores de Alcolea, y los colectivos Sobrelamarcha y La Astillera. Las hermandades del Rocío y Jesús Nazareno, la asociación vecinal La Voz y Locos por el Carnaval, por su parte, este año no montarán su recinto en El Arenal. Además, se volverá a celebrar el concurso de casetas, dividido en este caso entre los espacios populares y los tradicionales.

La Feria dará comienzo mañana con el tradicional alumbrado a partir de las 00:00, si bien, las casetas estarán abiertas a partir de las 22:00. Las atracciones, este año se darán cita en la calle del Infierno -hasta 74-, por su parte comenzarán a prestar servicio a partir de las 22:00. María del Mar Castillo y José Manuel Cobacho serán los dos protagonistas del alumbrado de la Feria dado que junto a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, serán quienes pulsen el interruptor que dará luz a la portada y al ferial. La designación de ambos, según informó el Ayuntamiento, se ha producido tras de un sorteo entre los usuarios de los centros municipales de mayores.