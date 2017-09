La vendimia concluye con una caída de la producción del 25% respecto a 2016

Las previsiones se han cumplido e, incluso, se han visto superadas a peor de lo esperado en un primer momento. La vendimia en el marco Montilla-Moriles concluye la próxima semana con una caída de hasta el 25% respecto a la campaña del año pasado. Son los datos que ofreció ayer el gerente de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, Enrique Garrido, quien reconoció que con las cifras que se manejan en el marco regulador "se han cumplido las expectativas y la producción ha caído hasta los 32 millones de kilos, frente a los 42 que se obtuvieron en la vendimia del año pasado". Durante la celebración de la sexta edición de la Fiesta de la Vendimia en la capital cordobesa, Garrido aludió a las razones de este notable descenso en la cantidad de fruto obtenido en los últimos meses en la comarca. Una de esta razones es que "veníamos de dos campañas marcadas por la sequía" y, con ello, "la planta tenía poca reserva y los racimos venían ligeros". No obstante, a pesar de todo ello, destacó "la calidad de la uva" que se ha cosechado en el marco en los últimos meses, lo que va a procurar unos vinos excelentes.

Y es que el calor ha causado estragos en la zona este verano, más cuando, según anotó el gerente del marco, "hemos tenido muchos días a más de 40 grados y por la noche la temperatura no descendía mucho". Una de las principales características de la vendimia en la comarca Montilla-Moriles es que es la más temprana de toda la Unión Europea y más aún este año que debido a la calidez de las temperaturas que se registraron durante la primavera; es por eso, que la recogida en la zona comenzó mucho antes de lo previsto.

El vino llega a países de la Unión Europea, Brasil, Rusia y también a Norteamérica

Las primeras uvas que se cosecharon en el marco pertenecen a las variedades blancas tempranas como chardonnay, sauvignon blanc, verdejo y moscatel, que producen los primeros mostos con los que se hacen los vinos jóvenes y a las que siguieron las variedades tintas y finalmente la variedad autóctona, la pedro ximénez. Ésta última, según ya explicó Asaja, es la más afectada en esta campaña como consecuencia de un invierno seco, falto de lluvia y un verano que ha superado todos los récords de altas temperaturas.

Garrido también hizo referencia a la comercialización de la uva del marco y detalló que la producción "se centra en Córdoba y en la provincia". No en vano, continuó, más del 70% de la producción se queda en Córdoba, aunque "la uva también llega a las principales capitales de España, como Madrid, Valencia o Sevilla". No obstante, los vinos del marco Montilla-Moriles también encuentran clientes fuera de las fronteras españolas y ya están, según el gerente de la DO, presentes en 60 países. Sobre todo, dentro de la Unión Europea, pero también en Rusia, Brasil y Norteamérica. Es más, las exportaciones de vino de Córdoba crecieron durante el primer semestre de este año un 15,7% respecto del mismo período del año anterior, hasta superar los 3,9 millones de euros, tal y como informó la Junta.

En la provincia de Córdoba hay 5.852 hectáreas de viñedo, de las que 5.479 son de secano y 373 de regadío, según la información facilitada por la Delegación de Agricultura. La reducción de la zonas de cultivo -hace una década se extendía hasta las 20.000 hectáreas- es una de las grandes preocupaciones del sector, junto a la falta de relevo generacional.

Al igual que el año pasado, la DO ha implantado esta vendimia la Tarjeta del Viticultor. Se trata de un sistema de control que sirve para validar la procedencia de la uva. La tarjeta tiene un chip de memoria que acredita la titularidad de los viñedos inscritos en el marco regulador.

El sector vitivinícola en la provincia está liderado por el marco Montilla-Moriles, que agrupa las Denominaciones de Origen de vino y de vinagre, con una superficie de algo más de 5.000 hectáreas de superficie. El 54% del viñedo de Córdoba está reestructurado, lo que equivale a alrededor de 3.170 hectáreas, con una subvención acumulada desde 2001 de 30,07 millones. El marco Montilla-Moriles tiene inscritos 2.145 viticultores y se extiende por 17 municipios. La zona cuenta con 55 bodegas inscritas, de las cuales 44 son además embotelladoras, según los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino.