La comarca recibe a más de 15.000 turistas durante los meses de verano

Más de 15.000 personas pidieron información en las oficinas de turismo de la Subbética entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, según los datos aportados ayer por la Mancomunidad gracias a su nueva plataforma informática de gestión turística. Las cifras fueron muy bien acogidas por los responsables del ente supramunicipal, que valoraron el esfuerzo desarrollado por los técnicos de los diferentes municipios de la comarca para la puesta en marcha de esta herramienta que permite volcar y obtener datos casi en tiempo real.

El mes más intenso fue agosto, con 6.600 consultas, seguido de julio, con 3.880, y junio y septiembre, contabilizados sólo en su última y primera quincena, respectivamente, que en conjunto rozan los cinco millares de visitas. La estadística vuelve a colocar al turismo nacional como principal fuente de visitantes, con más del 77% del global, mientras que el flujo internacional queda repartido entre Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Italia o Alemania.

"No podemos comparar con ejercicios anteriores" puesto que no existe histórico aún, apuntó el presidente de la mancomunidad y alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE), quien resaltó la importancia de esta información para trazar estrategias futuras de trabajo en red. "Es un dato que revela la importancia del turismo en la zona", continuó, y aclaró que en la estadística no se contabiliza a los visitantes que acuden pero no pasan por estas instalaciones.

"Ningún lucentino que va a Priego pasa por la oficina de turismo", explicó el responsable de esta materia en el organismo comarcal, Manuel Lara, quien puso el foco en la trascendencia del "turismo de cercanía" para el conjunto del sector. Así, "podríamos multiplicar estas cifras por dos, ya que todos los habitantes de la comarca que vamos a otras localidades no estamos contabilizados", aclaró.