El sector agrario demanda contingente extranjero para la próxima campaña

Por su parte, los sindicatos presentes en la Comisión Provincial de Flujos Migratorios, CCOO y UGT, se posicionaron en contra de la petición formal del contingente extracomunitario. Así, el secretario provincial de Industria de CCOO, Rafael Morales, advirtió de que "mientras que existan desempleados en el campo cordobés no vamos a admitir esta medida". "No es de recibo que trabajadores de Córdoba se trasladen a la vendimia francesa porque aquí no hay trabajo y traigamos a personas de fuera", se opuso Morales. CCOO anunció que en próximos días abordará el asunto en mayor profundidad.

El PSOE insta al Gobierno a rebajar el IRPF a los olivares cordobeses

El secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca del PSOE de Córdoba, Francisco Zurera, anunció ayer que presentarán una moción en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación para pedir al Gobierno que rectifique el "agravio" que van a sufrir los agricultores de olivar de Córdoba con respecto a los de Jaén con la reducción de coeficientes en los módulos del IRPF. Zurera recordó que el Gobierno central ha aprobado una reducción de los módulos del IRPF a los agricultores del olivar de Jaén del 0,26 al 0,18, pero que "los agricultores cordobeses no se van a poder beneficiar de esta reducción". "Las condiciones climatológicas han sido las mismas en Jaén que en Córdoba, los olivos de ambas provincias han soportado el mismo calor y la misma sequía", expuso Zurera, quien recordó que "la aceituna de Córdoba tributará por 64 millones de euros más en el IRPF que la de Jaén". Francisco Zurera pidió al PP que "no venga a echar la culpa a la Junta de Andalucía, porque la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha remitido al Ministerio una nueva carta en la que se reitera que para los productos del olivo, teniendo en cuenta las circunstancias climatológicas especiales que han provocado un descenso importante de la producción, se adapte para el año 2017 el índice de rendimiento neto pasando del 0,26 al 0,18 en toda la comunidad autónoma, lo que incluye, evidentemente, a la provincia de Córdoba". Zurera aseguró no entender los motivos por los que el Gobierno de Mariano Rajoy "hace caso omiso a los informes de la Junta de Andalucía porque no hay explicación para que mantenga este maltrato a la provincia de Córdoba y a nuestro olivar". Según el secretario de Mundo Rural del PSOE de Córdoba, lo que el Gobierno hace es "restar competitividad al campo cordobés y beneficiar a una provincia en detrimento de la nuestra".