UDPñ censura los "grandes y evidentes" errores del presupuesto

La portavoz de Unión Demócrata Peñarriblense (UDPñ), Luisa Ruiz, ha justificado el voto en contra de su grupo a los presupuestos municipales para el presente ejercicio por los "grandes y evidentes errores que presenta" el expediente presentado por el equipo de gobierno, del PSOE. Ruiz indicó que uno de estos problemas sería el desfase entre las partidas de ingresos y gastos de los servicios de abastecimiento de aguas y alcantarillado, y también se refirió al número de trabajadores municipales: "Sólo se nos ha presentado un cuadro con la relación de personal, pero nuestra sorpresa al final de este documento es que el Consistorio tiene 82 empleados frente a los 89 del pasado ejercicio, pero en el expediente sólo hay dos que causan baja por jubilación". "Nos preguntamos dónde están los otros cinco", cuestionó.

Desde UDPñ, apuntaron que la partida de inversiones también presenta posibles incongruencias: "Hay que tener en cuenta que por el plan de ajuste no se pueden realizar obras con fondos propios del Ayuntamiento, pero se está incumpliendo y hay un proyecto que es sangrante, ya que no tiene financiación aparte de los propios fondos del Consistorio". Se refirió, en concreto, a la rehabilitación de los desperfectos de la residencia de gravemente afectados, que tiene una partida de 70.000 euros. "La salida del alcalde [José Ignacio Expósito, PSOE] no puede ser que estamos en contra de que se abra la residencia, porque esto es demagogia barata y maligna, porque estamos encantados", censuró la exregidora.