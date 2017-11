Dcoop premia los aceites de las SCA Olivarera de Montoro y Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera

Dcoop entregó ayer sus XXI Premios a la Calidad correspondientes a la campaña 2016/17 en el salón de actos de la sede social del Grupo en Antequera (Málaga) con los que distingue a sus almazaras y olivareros por haber obtenido los mejores aceites en su categoría.

Se trata del certamen mundial en el que mayor cuantía de aceites de oliva vírgenes participa. En total, han sido 3.410 las muestras de la producción de la pasada campaña de entre las que, como cada año, se ha seleccionado el aceite de oliva virgen extra que ha obtenido la mejor puntuación, así como la bodega clasificada con la mejor media de calidad de sus aceites.

Como en la anterior edición, se han reconocido los mejores aceites de las Denominaciones de Origen (DO) de Montes de Granada, Lucena y Montoro-Adamuz de Córdoba y Antequera (Málaga); Dcoop también ha premiado la calidad del mejor aceite de oliva virgen de producción ecológica. El premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extrade Dcoop con DO Montoro–Adamuz ha sido para la SCA Olivarera de Montoro, mientras que el galardón al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Dcoop con DO Lucena ha sido para la SCA Olivarera Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera.

El acto ha estado presido por el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, quien ha sido el encargado de hacer entrega de los galardones a los presidentes de las cooperativas premiadas.

Además de las citadas, que pertenecen a la provincia de Córdoba, el resto de las empresas galardonadas han sido: Sierra del Terril de Algámitas (Sevilla), a la mejor bodega y premiada por la Calidad del Aceite de Oliva Virgen; Oleoalgaidas, de Villanueva de Algaidas (Málaga), que se ha llevado el premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra; y Nuestra Señora de la Fuensanta de Alcaudete, que ha recibido el premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen de Dcoop Ecólogico.

El premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extrade Dcoop con DO ha sido para la SCA Oleoalgaidas, de Villanueva de Algaidas (Málaga), mientras que el galardón Dcoop al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Dcoop con DO Poniente de Granada ha sido para la SCA Fuentes de Cesna, de Granada.