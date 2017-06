Renfe reitera que los trenes son "suficientes" y descarta ampliar los horarios del AVE

La Mancomunidad de Los Pedroches hizo ayer pública la negativa de Renfe a su demanda de aumentar el número de servicios ferroviarios en la estación del AVE de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches. La compañía ferroviaria asegura que no habrá más trenes diarios, ya que no sería "económicamente rentable", con lo que responde así a la petición emitida desde la entidad supramunicipal el pasado 29 de marzo.

En un texto hecho público por el ente supramunicipal, aseguró que Renfe argumenta que "los servicios AVE-Larga Distancia están enmarcados en un régimen de competencia con otros medios de transporte y deben ser rentables desde el punto de vista económico". Por lo tanto, considera que "los seis servicios diarios en ambos sentidos que existen actualmente son suficientes para el número de viajeros que los utilizan".

El presidente del ente supramunicipal, Juan Díaz (PSOE), aseguró que con esta decisión "la comarca de Los Pedroches vuelve a ser la gran olvidada de las administraciones", en referencia a las críticas que realizaron hace unas semanas tras conocer que los Presupuestos Generales del Estado no prevén ninguna actuación en la zona.

Díaz recordó que "el Plan Estatal de Infraestructuras para el Transporte establece entre sus objetivos el fortalecimiento de la cohesión social y territorial". En este sentido, señaló que "el Gobierno de la nación debe poner a disposición de los habitantes de Los Pedroches unos horarios en la estación de AVE más racionales, adaptados y ampliados que ayuden a impulsar nuestro desarrollo económico y luchar contra el despoblamiento". Así, lamentó que "muchos trenes pasan a diario por la estación y no se detienen, mientras que muchos ciudadanos se quejan de la falta de billetes, por lo que con esta decisión será imposible aumentar las cifras de viajeros que usan la estación y ser económicamente rentable".

El presidente de la Mancomunidad aseguró que "esto es la pescadilla que se muerde la cola, ya que no hay más trenes porque no hay viajeros, pero no hay viajeros porque muchas veces no hay billetes o los horarios no se adaptan a las necesidades de los usuarios".