La Junta desarrollará un plan local de atención a zonas desfavorecidas

La secretaria general de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Purificación Gálvez, anunció ayer que Puente Genil será uno de los municipios donde se implantará un plan local de atención a zonas desfavorecidas, un proyecto piloto que forma parte de una estrategia regional de intervención financiada con fondos autonómicos y europeos, que busca dar un impulso en la atención a las necesidades de las personas que viven en barrios de transformación social, dignificando al mismo tiempo su calidad de vida.

El plan, que irá acompañado por una dotación presupuestaria no especificada por el momento, llevará aparejado un estudio de diagnóstico para la puesta en marcha de una serie de medidas sociales, tales como itinerarios personalizados para el acceso a la formación profesional, mejora de la capacitación para la búsqueda de empleo, o el desarrollo de refuerzos educativos, indicadores de resultados que, en su conjunto, permitirán calibrar a medio y largo plazo el impacto de la iniciativa, y que se complementarán con el acceso a otros sistemas de protección, con el fin de lograr que, de manera coordinada, muchas familias mejoren su calidad de vida. Gálvez, que mantuvo un encuentro con el alcalde, Esteban Morales (PSOE), al que también asistió la delegada del Gobierno de la Junta, Rafaela Crespín, señaló que la reunión pretendía evaluar el cumplimiento de los protocolos de coordinación existentes en el ámbito de la atención de los Servicios Sociales Comunitarios, y al mismo tiempo determinar aspectos relacionados con problemas que pudieran surgir en el Centro de Inmigrantes de Cruz Roja en Puente Genil. "Hemos querido saber si se cumplen esos protocolos, si hay avances, qué se está haciendo bien o en qué cosas se puede mejorar y, en caso de que se detecten situaciones no deseadas, como trata de blancas o episodios de maltrato infantil, que estas personas sean atendidas como corresponde", explicó. Gálvez aseguró también que "el alcalde me ha transmitido su preocupación al respecto y debemos incidir en esa línea de resolución de problemas". La secretaria general de Servicios Sociales también visitó la barriada Poeta Juan Rejano, ya que "no hay mejor manera de tomar conciencia que viendo in situ las situaciones, para posteriormente determinar los recursos y ver cómo podemos actuar", consideró. "De nada sirve atender una necesidad si realmente no lo hacemos dignificando la calidad de vida de estas personas, con oportunidades de trabajo que faciliten la inserción y con los itinerarios adecuados", anotó.

El alcalde, por su parte, destacó la labor que se lleva a cabo desde la delegación municipal de Servicios Sociales, "con el incremento anual de su presupuesto en un 25% para atender a quienes más lo necesitan", y precisó que en los últimos seis meses se han contabilizado más de un millar de usuarios de ayudas de emergencia social, "una distribución que no sólo se ha concentrado en zonas de transformación social como Juan Rejano, Quevedo o Bailén, sino por todos los barrios". "Con estas ayudas que han oscilado entre 200 a 300 euros, muchas familias han tenido la posibilidad de acceder a una renta y se ha mejorado su empleabilidad", anotó Morales, quien puntualizó que éste fue uno de los temas que también se abordaron con la secretaria general de Servicios Sociales. A su juicio, "tener estas singularidades en forma de estas zonas en una población de 30.000 habitantes, y además un Centro de Cruz Roja que por sus características no existe en otro lugar de Andalucía, implica un impacto en la población que hay que abordar de manera distinta". "Para nosotros ver ese ofrecimiento de la Junta en forma de este plan supone un antes y un después en la manera de abordar los problemas que actualmente tenemos y una magnífica noticia para la colaboración entre administraciones, con lo cual esperamos que sirva para ofrecer medidas que impliquen una mejora de la calidad de vida de los vecinos", apostilló.