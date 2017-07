Juegos en blanco y negro que recuperan el color

Hubo un tiempo en el que las calles de las localidades estaban llenas de niños y niñas jugando a los zancos, a la piola, a los mizos, saltando a la comba… Son momentos en blanco y negro que parecen quedar lejanos, pero que regresan a Añora cada verano, gracias a las Olimpiadas Rurales, que este año celebran su décimo aniversario. Hasta 48 equipos y un millar de participantes recuperan desde el viernes en la localidad noriega juegos y costumbres tradicionales en un ambiente único y festivo que lo pinta todo de colores y que ayer vivió una de sus jornadas grandes.

Y aunque son muchos los que repiten cada año, en cada edición también hay espacio para los que deciden por primera vez participar en estas singulares olimpiadas. Dos de ellos son David Marín y Rosa Dueñas, de Pozoblanco, miembros de Los Peinaovejas, un equipo que debuta. Ambos coinciden en destacar "la ilusión, la bondad, el compañerismo y el ambientazo" que se respira en Añora.

"En verano voy a la playa, a festivales y, desde hace tres años, también vengo a las Olimpiadas. No las cambio por nada", asegura José María, del equipo Flip Flop de Esparto. Y es que, para los casi mil participantes de estos peculiares juegos vivirlos desde dentro "no se puede comparar con nada". Quizá ese no sé qué tenga que ver con el compañerismo más absoluto, la generosidad que envuelve a Añora en su fin de semana más especial. "Estás compitiendo y te animan tanto compañeros como rivales", sostienen muchos de los participantes. Y eso sí que es espíritu olímpico.

De él sabe mucho Cecilia, del equipo Masmorcillas, una incondicional de los juegos desde 2008. Participa en la piola, los mizos, los tiraores, la soga, la carretilla y la sillita de la reina, y no deja de sorprenderle "el buen rollo y la animación" de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches. "Nuestro objetivo es pasárnoslo bien y luego si ganamos algún puntillo, perfecto", asegura. Uno de sus compañeros de equipo, Juan, está inmerso en las pruebas por primera vez y no puede disimular su alegría, porque él ha ido a Añora "a disfrutar y a pasarlo bien".

Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches comenzaron el viernes con un amplio respaldo popular, algo que se repite y llama la atención desde su primera edición. Durante la gala de inauguración, más de 5.000 personas abarrotaron el recinto ferial noriego para ver desfilar a las selecciones y disfrutar de una singular puesta, que contó con un amplio collage de imágenes, saludos de deportistas y artistas como Rafael Nadal, Iker Casillas, Pepe Reina, David Meca, Bebe o Pasión Vega, entre otros y un cierre musical organizado por los voluntarios.

Las competiciones de ayer fueron las de mizos, tiraores, adoquín, sacos, zancos, cintas, soga, carretilla, sillita de la reina y una novedad: las jotas, que supone la decimosexta prueba puntuable. Además, 48 parejas, una de cada equipo, bailaron anoche la jota noriega junto a todos aquellos que quisieron unirse para danzar este baile tan singular de la comarca de Los Pedroches.

Satisfecho por la repercusión de esta cita y de la incorporación de la jota, el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid (PP), reconoce a el Día que "al principio, ni siquiera pensamos en las Olimpiadas cuando nos propusimos utilizar la jota para revitalizar nuestro folklore". "Estábamos debatiendo sobre la escuela de música y baile tradicional que vamos a poner en marcha y se nos ocurrió incluirla en este décimo aniversario como un elemento festivo", destaca. "Creo que fue una magnífica idea, que ha sido muy bien acogida. Ha sido bien interiorizada por la gente de Los Pedroches, como una cosa nuestra más que las Olimpiadas Rurales va a sacar a flote", considera.