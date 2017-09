El Ifapa contará con un laboratorio específico para estudiar la 'Xylella'

La sede del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) ubicado en la Alameda del Obispo, en Córdoba capital, contará en breve con un laboratorio específico para investigar la Xylella fastidiosa, una bacteria que desde hace varios años está provocando gran mortandad en el olivar del Sur de Italia. El secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, Rafael Peral, avanzó ayer al inicio de la jornada Xylella fastidiosa, un problema de todos, organizada por el servicio agrario de Cajasur, que la infraestructura se encuentra a falta de recibir los últimos equipamientos, por lo que la previsión es que entre en funcionamiento antes de final de año.

El laboratorio, altamente tecnificado, contará con "características especiales" para desarrollar las investigaciones "de manera confinada". Mientras tanto, Peral destacó que el Ifapa desarrolla varios proyectos de investigación y desarrollo sobre este problema, del que aseguró que "cada día se conoce más". La Junta de Andalucía, además, ha reforzado los laboratorios de sanidad vegetal por si se produjera una "avalancha de análisis" para dar respuesta "sin ningún problema".

La investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) de Córdoba, Blanca Landa del Castillo, explicó que la Xylella fastidiosa es una bacteria que tapona los conductos por los que la planta toma agua y nutrientes, por lo que provoca el decamiento de la planta y, en algunos casos, la seca. Por el momento, advirtió de que "no existen medidas de control efectivas". "Sabemos que es un problema complejo y en función de la zona geográfica puede afectar a unos cultivos u otros", dijo. Determinados fenotipos, como la plaga que afecta al olivar del Sur de Italia, se desarrollan "con mayor virulencia", añadió.

En España, la Xylella se ha detectado en tres focos de cultivo de almendro y en olivar en las Islas Baleares. La experta, no obstante, aseguró que se trata de variedades diferentes a las del Sur de Italia, por lo que "cabe la esperanza de que no se reproduzca en España".

Además, Peral insistió en que "no tiene absolutamente nada que ver el método de cultivo de Italia, donde las producciones son más asilvestradas, con las que se desarrollan en Andalucía". Así, llamó a "huir del alarmismo" que identifica la Xylella como el "ébola del olivar". "No hablamos de catástrofes, sino de una epidemia vegetal que no afecta al producto final, y en Andalucía está totalmente vigilado y controlado desde hace tres años", insistió el secretario general de Agricultura.

Ante la aparición de cualquier síntoma que pueda relacionarse con la bacteria, Peral recomendó avisar a los servicios técnicos de la Junta de Andalucía para que retiren una muestra y la analicen. Y llamó a estar "vigilantes" ante situaciones como una disminución inexplicable del fruto o un decaimiento de la planta.