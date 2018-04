IU denuncia que la Junta conocía el mal estado de la residencia

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Lucena, Miguel Villa, denunció ayer que "la Delegación de Salud sí tenía conocimiento de la situación de la residencia Nueva Aurora [el edificio no reúne las condiciones de seguridad y salubridad mínimas] y, sin embargo, no ha querido hacer nada al respecto más allá de desentenderse del asunto". Villa aseguró que la pasada semana, durante la celebración de la Comisión de Urbanismo, "el alcalde nos informó a todos los grupos municipales de que la Junta tenía conocimiento del asunto" ya que, añadió, "se le había enviado el informe de los técnicos municipales y además se había mantenido una reunión con un técnico de la administración autonómica en el mismo Consistorio lucentino". Para IU "no es de recibo" que la delegada territorial de Salud, Mari Ángeles Luna, "se desentienda de la manera que lo está haciendo, aduciendo, además, que esta residencia no tiene plazas concertadas por parte de la Junta".

Por su parte, la parlamentaria autonómica por Córdoba, Elena Cortés, calificó como "muy grave la actitud que está manteniendo la señora Luna", a la que le preguntó que "para qué sirven, entonces, los servicios de inspección de la Junta", y le exigió "el realojo inmediato de las personas que se encuentran en este centro".